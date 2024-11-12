"Ne Alaka?" Dedirtti: MasterChef'ten Elenen Nigar'ın Veda Konuşması Tepki Çekti!
"Ne Alaka?" Dedirtti: MasterChef'ten Elenen Nigar'ın Veda Konuşması Tepki Çekti!
TV8'de 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son eleme oyununda yemeğinde kasnağını unutan Nigar, hiçbir puan alamayarak yarışmaya veda eden isim oldu. Nigar'ın kendi hatası nedeniyle elenmesi ayan beyan ortada olurken veda konuşmasında geçtiğimiz haftalarda psikolojisini iyi yönetemediğini belirtmesi akıllara Hakan'la olan husumetini getirdi. Hakan'la tartışan Nigar söz konusu olayı her fırsatta dile getirirken elenirken de bunu bir sebep olarak sundu. MasterChef izleyicileri söz konusu konuşmaya 'Ne alaka?' dedi.
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Hakan'la olan tartışmasıyla özellikle son haftalara damga vuran Nigar, son eleme oyununda büyük bir hata yaptı ve yemeğinde kasnak unuttu.
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Tabağında kasnak unutan Nigar, bu hatası yüzünden ilk etapta 0 puan alırken sonraki etapta yalnızca 13,5 puan alıp, rakiplerinin epey gerisinde kaldı.
Kendi unutkanlığı nedeniyle MasterChef yolculuğu sona erse de bölüm sonunda veda konuşması yapan Nigar, geçtiğimiz haftalarda psikolojisinin epey kötü etkilendiğini açıkladı.
Nigar'ın veda konuşmasını buraya bırakıyoruz:
"Bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama psikolojininizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor." sözleriyle akıllara Hakan'la yaşadığı tartışmayı getiren Nigar, MasterChef izleyicilerinden "Hakan ne alaka?" dedirten tepkiler aldı.
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