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"Ne Alaka?" Dedirtti: MasterChef'ten Elenen Nigar'ın Veda Konuşması Tepki Çekti!

"Ne Alaka?" Dedirtti: MasterChef'ten Elenen Nigar'ın Veda Konuşması Tepki Çekti!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2024 - 09:49

TV8'de 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son eleme oyununda yemeğinde kasnağını unutan Nigar, hiçbir puan alamayarak yarışmaya veda eden isim oldu. Nigar'ın kendi hatası nedeniyle elenmesi ayan beyan ortada olurken veda konuşmasında geçtiğimiz haftalarda psikolojisini iyi yönetemediğini belirtmesi akıllara Hakan'la olan husumetini getirdi. Hakan'la tartışan Nigar söz konusu olayı her fırsatta dile getirirken elenirken de bunu bir sebep olarak sundu. MasterChef izleyicileri söz konusu konuşmaya 'Ne alaka?' dedi.

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Hakan'la olan tartışmasıyla özellikle son haftalara damga vuran Nigar, son eleme oyununda büyük bir hata yaptı ve yemeğinde kasnak unuttu.

Hakan'la olan tartışmasıyla özellikle son haftalara damga vuran Nigar, son eleme oyununda büyük bir hata yaptı ve yemeğinde kasnak unuttu.

Tabağında kasnak unutan Nigar, bu hatası yüzünden ilk etapta 0 puan alırken sonraki etapta yalnızca 13,5 puan alıp, rakiplerinin epey gerisinde kaldı.

Tabağında kasnak unutan Nigar, bu hatası yüzünden ilk etapta 0 puan alırken sonraki etapta yalnızca 13,5 puan alıp, rakiplerinin epey gerisinde kaldı.

Kendi unutkanlığı nedeniyle MasterChef yolculuğu sona erse de bölüm sonunda veda konuşması yapan Nigar, geçtiğimiz haftalarda psikolojisinin epey kötü etkilendiğini açıkladı.

Kendi unutkanlığı nedeniyle MasterChef yolculuğu sona erse de bölüm sonunda veda konuşması yapan Nigar, geçtiğimiz haftalarda psikolojisinin epey kötü etkilendiğini açıkladı.

Nigar'ın veda konuşmasını buraya bırakıyoruz:

Nigar'ın veda konuşmasını buraya bırakıyoruz:

'Buraya gelmekten çok mutluyum, özellikle sizleri tanıdığım için. Çok şey öğrendim, gerçekten öğrenemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Hep derlerdi bu yaştan sonra niye gidiyorsun, ama ben aslında bunun bir kanıtı oldum. 50 yaşından sonra da insan birçok şeyi yapabiliyormuş. Gerçekten buraya psikolojiyi yöneten kalıyor. Psikoloji gerçekten çok bir şey. Bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama psikolojininizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor. Bir önceki hafta takım oyununda kaybetmek bile insanın psikolojisini bozuyor o tabağı kazanamamak. Sizlerle her zaman birlikte olmak istiyorum. Yapacağım işlerde her zaman sizleri de görmek istiyorum.'

"Bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama psikolojininizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor." sözleriyle akıllara Hakan'la yaşadığı tartışmayı getiren Nigar, MasterChef izleyicilerinden "Hakan ne alaka?" dedirten tepkiler aldı.

"Bir şekilde idare edebiliyorsunuz ama psikolojininizi idare edemediğiniz zaman bu hayatınıza yansıyor." sözleriyle akıllara Hakan'la yaşadığı tartışmayı getiren Nigar, MasterChef izleyicilerinden "Hakan ne alaka?" dedirten tepkiler aldı.
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