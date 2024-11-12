MasterChef'te Erim, Onur'un Kendisiyle Dalga Geçmesine İsyan Etti
MasterChef'te Erim, Onur'un Kendisiyle Dalga Geçmesine İsyan Etti
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Erim, Nigar'ın elendiği bölüm Alper, Onur ve Muratcan'ın dalga konusu oldu. Nigar'ın elenmesine üzülen Erim gözyaşlarını tutamazken o anlarda Alper, diğer yarışmacılara Erim'i işaret etti. Erim'in ağlaması karşısında gülen Onur, Erim'den tepkiyle karşılaştı. Erim, 'Aptal mısınız?' diyerek isyan ederken sosyal medyadan Onur'a olumsuz yorum yağdı.
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MasterChef'e son veda eden yarışmacı Nigar olurken, Nigar yemeğinde kasnak unuttuğu için yarışmadan 13. olarak ayrıldı.
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Elenmesinin ardından arkadaşlarıyla vedalaşmaya giden Nigar, "Tansiyonum yükseliyor, hiç iyi değilim" derken o anlarda duygulanan Erim ağlamaya başladı.
Erim'in ağladığını gören Alper, Muratcan ve Onur'a seslenip yarışmacı arkadaşını işaret ederken Onur ve Muratcan'ın Erim'i dalga konusu yapıp o haline gülmesi tartışmaya neden oldu.
Kendisine gülündüğünü fark eden Erim bu duruma isyan edip "Sizi şikayet ederim" derken Onur'la resmen birbirine girdi.
"Gider sizi şikayet ederim. Rol yapacak bir adam asla değilim. Bu konu hakkında da sakın. Niye gülüyorsun? Saçma sapan konuşmayın. Ben ağlıyorum siz rol yapıyorum sanıp gülüyorsunuz. Sinirlerim bozuldu aptal mısınız nesiniz?"
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Onur, "Sakın bana öyle konularla gelme canımı sıkma. Terbiyesizlik yapma. Ne diyorsun sen?" yanıtı verirken sosyal medyadan Onur'un terbiyesizlik yaptığına dair tepkiler yağdı.
İşte o anlar:
Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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