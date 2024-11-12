MasterChef'te Erim, Onur'un Kendisiyle Dalga Geçmesine İsyan Etti

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Erim, Nigar'ın elendiği bölüm Alper, Onur ve Muratcan'ın dalga konusu oldu. Nigar'ın elenmesine üzülen Erim gözyaşlarını tutamazken o anlarda Alper, diğer yarışmacılara Erim'i işaret etti. Erim'in ağlaması karşısında gülen Onur, Erim'den tepkiyle karşılaştı. Erim, 'Aptal mısınız?' diyerek isyan ederken sosyal medyadan Onur'a olumsuz yorum yağdı.