Nasıl Görmediler? Selena Dizisindeki Çekim Hatası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Nasıl Görmediler? Selena Dizisindeki Çekim Hatası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Selena dizisini muhakkak hatırlarsınız. Sinem Kobal'ın kötülerle savaşan Selena'ya hayat verdiği dizi yayınlandığı dönem reyting rekoru kırmıştı. Şimdilerde bile ilgiyle izlenen Selena'da dikkatli bir izleyici yıllar sonra çekim hatası fark etmiş. Aslı yengenin yer aldığı sahnede Aslı'nın anahtarı kapının üzerinde yer alan bir odada kilitli kalması izleyenleri epey şaşırttı. Çekim ekibinin kapıdaki anahtarı fark edememesi yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.
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2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Selena, o dönemin en sevilen aile ve çocuk dizilerinin başında geliyordu.
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Sinem Kobal'ı Selena karakteriyle izlediğimiz dizinin tekrarları hala zevkle seyredilirken dikkatli bir izleyici, Selena dizisindeki çekim hatasını yıllar sonra fark etti.
TikTok'taki @cekimhatalarii adlı kullanıcı, Selena'nın bir bölümünde odaya kilitlenen Aslı'nın odadan çığlık attığı sahneyi paylaştı.
Çekim ekibinin anahtarı kapının üzerinde unuttuğu bu sahne yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.
İşte o sahne:
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