Nasıl Görmediler? Selena Dizisindeki Çekim Hatası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Selena dizisini muhakkak hatırlarsınız. Sinem Kobal'ın kötülerle savaşan Selena'ya hayat verdiği dizi yayınlandığı dönem reyting rekoru kırmıştı. Şimdilerde bile ilgiyle izlenen Selena'da dikkatli bir izleyici yıllar sonra çekim hatası fark etmiş. Aslı yengenin yer aldığı sahnede Aslı'nın anahtarı kapının üzerinde yer alan bir odada kilitli kalması izleyenleri epey şaşırttı. Çekim ekibinin kapıdaki anahtarı fark edememesi yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.