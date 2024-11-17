AK Parti Yeni Çalışma Başlattı: Kaçak Sitelerde Kumar Oynayanlara Hapis Cezası Geliyor! Cezası Ağır Olacak
AK Parti Yeni Çalışma Başlattı: Kaçak Sitelerde Kumar Oynayanlara Hapis Cezası Geliyor! Cezası Ağır Olacak
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Adalet Bakanlığı ve AK Parti, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçlayan 10. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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10. Yargı Paketi'nde en dikkat çeken hususlardan biri, sanal kumar oynayanlara hapis cezası getirilmesi. AK Parti ve ilgili bakanlıklar, uzun süredir sanal bahis oyunlarının önüne geçmeye çalışıyor ve yeni düzenlemelerle sadece oyunu oynatanlara değil, oynayanlara da hapis cezası verilecek.
Mevcut yasalara göre, yasadışı bahis oynamanın cezası Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 ila 20 bin lira arasında değişiyor.
Bu adımlar, sanal bahis ve kumar oyunlarına karşı caydırıcı önlemler almayı hedefliyor. Geçen hafta yapılan yasa dışı bahse teşvik operasyonlarında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.
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