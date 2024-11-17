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AK Parti Yeni Çalışma Başlattı: Kaçak Sitelerde Kumar Oynayanlara Hapis Cezası Geliyor! Cezası Ağır Olacak

AK Parti Yeni Çalışma Başlattı: Kaçak Sitelerde Kumar Oynayanlara Hapis Cezası Geliyor! Cezası Ağır Olacak

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
17.11.2024 - 12:15

Son dönemde artan ve telefon oyunu gibi oynanan online kumar oyunlarının önüne geçmek için AK Parti ve Adalet Bakanlığı harekete geçti. 10. Yargı Paketi kapsamında bu sitelerde oyun oynayanlara hapis cezası getirilecek.

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Adalet Bakanlığı ve AK Parti, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçlayan 10. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı ve AK Parti, toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı amaçlayan 10. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

10. Yargı Paketi'nde en dikkat çeken hususlardan biri, sanal kumar oynayanlara hapis cezası getirilmesi. AK Parti ve ilgili bakanlıklar, uzun süredir sanal bahis oyunlarının önüne geçmeye çalışıyor ve yeni düzenlemelerle sadece oyunu oynatanlara değil, oynayanlara da hapis cezası verilecek.

10. Yargı Paketi'nde en dikkat çeken hususlardan biri, sanal kumar oynayanlara hapis cezası getirilmesi. AK Parti ve ilgili bakanlıklar, uzun süredir sanal bahis oyunlarının önüne geçmeye çalışıyor ve yeni düzenlemelerle sadece oyunu oynatanlara değil, oynayanlara da hapis cezası verilecek.

Mevcut yasalara göre, yasadışı bahis oynamanın cezası Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 ila 20 bin lira arasında değişiyor.

Mevcut yasalara göre, yasadışı bahis oynamanın cezası Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 ila 20 bin lira arasında değişiyor.

Bu adımlar, sanal bahis ve kumar oyunlarına karşı caydırıcı önlemler almayı hedefliyor. Geçen hafta yapılan yasa dışı bahse teşvik operasyonlarında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

Bu adımlar, sanal bahis ve kumar oyunlarına karşı caydırıcı önlemler almayı hedefliyor. Geçen hafta yapılan yasa dışı bahse teşvik operasyonlarında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

Ortaç ve Erbil'in serbest bırakıldığı soruşturmada bazı sosyal medya ünlüleri ise tutuklanmıştı.

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