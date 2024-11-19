Yenidoğan Çetesi Davası: Hakimle, Sanık Hemşir Arasında Kurtlar Vadisi Pala Diyaloğu!
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Yenidoğan Çetesi Davası: Hakimle, Sanık Hemşir Arasında Kurtlar Vadisi Pala Diyaloğu!
Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili davada ikinci gün başladı. Haksız kazanç için yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri bebeklerin ölümlerine neden olmakla suçlanan 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında dikkat çeken bir an yaşandı. Hakimin, sanık hemşir Deniz Korkmaz'a 'Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir' şeklinde kullandığı ifadeyi sorması sonrası, Korkmaz, 'Evet, söyledim. 'Kurtlar Vadisi' diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz' ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor.
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları var. Kalabalık bir basın mensubu ordusu da duruşmayı yakından izliyor.
Duruşmanın ikinci gününde, Yenidoğan Çetesi sanıklarından hemşir Deniz Korkmaz'la hakim arasında yaşanan ilginç bir diyalog ise dikkat çekti.
Hakimin, hemşir Deniz Korkmaz'a "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" şeklinde kullandığı ifadeyi sorması sonrası, Korkmaz, "Evet, söyledim. 'Kurtlar Vadisi' diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz" ifadelerini kullandı.
Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın söz konusu sahnesi 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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