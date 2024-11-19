Yenidoğan Çetesi Davası: Hakimle, Sanık Hemşir Arasında Kurtlar Vadisi Pala Diyaloğu!

Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili davada ikinci gün başladı. Haksız kazanç için yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri bebeklerin ölümlerine neden olmakla suçlanan 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında dikkat çeken bir an yaşandı. Hakimin, sanık hemşir Deniz Korkmaz'a 'Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir' şeklinde kullandığı ifadeyi sorması sonrası, Korkmaz, 'Evet, söyledim. 'Kurtlar Vadisi' diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz' ifadelerini kullandı.