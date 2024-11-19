İstanbulluların Kabusu Oldu: Arızalı Yürüyen Merdivenler İçin Harekete Geçildi!

'İBB sorumluluğunda olmamasına rağmen yapılan görüşmelerde Metro İstanbul AŞ tarafından içinde bulunduğu mali durum gerekçe gösterilerek talep edilmesi üzerine işletmenin sürekliliği açısından kamu yararı gözetilerek, İstanbul halkının mağduriyet yaşamaması adına kısmi yedek parça teminleri yapılmaktadır. Fakat kamu ihale mevzuatındaki Türk lirası kullanım zorunluluğu sebebiyle gelinen süreçte söz konusu yedek parçaların temin maliyetleri çok artmakta, temin süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta ve işletmenin sürekliliği riske girmekte olduğundan yedek parça teminlerinin yabancı para biriminde ihale düzenleyebilme seçeneği olan Metro İstanbul AŞ'nin kendisi tarafından gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.'

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