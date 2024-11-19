İstanbulluların Kabusu Oldu: Arızalı Yürüyen Merdivenler İçin Harekete Geçildi!
İstanbulluların Kabusu Oldu: Arızalı Yürüyen Merdivenler İçin Harekete Geçildi!
İstanbul'da her gün milyonlarca insanın kullandığı toplu taşımadaki yürüyen merdiven ve asansörlerdeki sorun büyüyerek devam ediyor. Artan şikayetler ve haberler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorunları çözmek için inceleme başlattı. İBB Başkanlığı'nın onayıyla yürüyen merdivenlerin son dönemde neden sürekli arızalı oldukları araştırılacak. Teftiş Kurulu, bakım ve onarım işlerinin detaylarını ve yönetmelikleri inceleyecek. Bilgi ve belge istenen Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ise yedek parça temini sıkıntısı olduğuna dair bir açıklama yaptı.
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İstanbul'da son zamanlarda toplu taşıma erişim noktalarında birçok yürüyen merdiven ve asansör bozuk. Her gün milyonlarca insanın kullandığı alanlarda yaşanan bu sorunlar İstanbulluların da kabusu olmuş durumda.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), raylı sistemlerdeki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör sorunlarını çözmek için inceleme başlattı. İBB Başkanlığı'nın onayıyla yürüyen merdivenlerin son dönemde neden sürekli arızalı oldukları araştırılacak.
İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı, iki müfettiş görevlendirerek, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından resmi bilgi ve belge talep etti. Teftiş Kurulu, bakım ve onarım işlerinin detaylarını ve yönetmelikleri inceleyecek.
Teftiş Kurulu'nun bilgi ve belge istediği Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ise yedek parça temini sıkıntısı olduğuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: 👇🏻
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