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İstanbulluların Kabusu Oldu: Arızalı Yürüyen Merdivenler İçin Harekete Geçildi!

İstanbulluların Kabusu Oldu: Arızalı Yürüyen Merdivenler İçin Harekete Geçildi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
19.11.2024 - 12:34 Son Güncelleme: 19.11.2024 - 12:42

İstanbul'da her gün milyonlarca insanın kullandığı toplu taşımadaki yürüyen merdiven ve asansörlerdeki sorun büyüyerek devam ediyor. Artan şikayetler ve haberler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorunları çözmek için inceleme başlattı. İBB Başkanlığı'nın onayıyla yürüyen merdivenlerin son dönemde neden sürekli  arızalı oldukları araştırılacak. Teftiş Kurulu, bakım ve onarım işlerinin detaylarını ve yönetmelikleri inceleyecek. Bilgi ve belge istenen Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ise yedek parça temini sıkıntısı olduğuna dair bir açıklama yaptı.

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İstanbul'da son zamanlarda toplu taşıma erişim noktalarında birçok yürüyen merdiven ve asansör bozuk. Her gün milyonlarca insanın kullandığı alanlarda yaşanan bu sorunlar İstanbulluların da kabusu olmuş durumda.

İstanbul'da son zamanlarda toplu taşıma erişim noktalarında birçok yürüyen merdiven ve asansör bozuk. Her gün milyonlarca insanın kullandığı alanlarda yaşanan bu sorunlar İstanbulluların da kabusu olmuş durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), raylı sistemlerdeki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör sorunlarını çözmek için inceleme başlattı. İBB Başkanlığı'nın onayıyla yürüyen merdivenlerin son dönemde neden sürekli arızalı oldukları araştırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), raylı sistemlerdeki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansör sorunlarını çözmek için inceleme başlattı. İBB Başkanlığı'nın onayıyla yürüyen merdivenlerin son dönemde neden sürekli arızalı oldukları araştırılacak.

İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı, iki müfettiş görevlendirerek, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından resmi bilgi ve belge talep etti. Teftiş Kurulu, bakım ve onarım işlerinin detaylarını ve yönetmelikleri inceleyecek.

İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı, iki müfettiş görevlendirerek, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından resmi bilgi ve belge talep etti. Teftiş Kurulu, bakım ve onarım işlerinin detaylarını ve yönetmelikleri inceleyecek.

Teftiş Kurulu'nun bilgi ve belge istediği Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ise yedek parça temini sıkıntısı olduğuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: 👇🏻

Teftiş Kurulu'nun bilgi ve belge istediği Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ise yedek parça temini sıkıntısı olduğuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: 👇🏻

'İBB sorumluluğunda olmamasına rağmen yapılan görüşmelerde Metro İstanbul AŞ tarafından içinde bulunduğu mali durum gerekçe gösterilerek talep edilmesi üzerine işletmenin sürekliliği açısından kamu yararı gözetilerek, İstanbul halkının mağduriyet yaşamaması adına kısmi yedek parça teminleri yapılmaktadır. Fakat kamu ihale mevzuatındaki Türk lirası kullanım zorunluluğu sebebiyle gelinen süreçte söz konusu yedek parçaların temin maliyetleri çok artmakta, temin süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta ve işletmenin sürekliliği riske girmekte olduğundan yedek parça teminlerinin yabancı para biriminde ihale düzenleyebilme seçeneği olan Metro İstanbul AŞ'nin kendisi tarafından gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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