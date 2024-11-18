Ailesi Hayatından Endişeli: Bursa'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ortadan Kayboldu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İdil Durgut'tan 2 gündür haber alınamıyor. Arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan İdil için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İdil’in bulunması için polis ekipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. İdil’in babası Orhan Durgut, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yardım istedi.