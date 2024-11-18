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Ailesi Hayatından Endişeli: Bursa'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ortadan Kayboldu!

Ailesi Hayatından Endişeli: Bursa'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Ortadan Kayboldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
18.11.2024 - 18:57

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki İdil Durgut'tan 2 gündür haber alınamıyor. Arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan İdil için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İdil’in bulunması için polis ekipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. İdil’in babası Orhan Durgut, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yardım istedi. 

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan İdil Durgut (12), 16 Kasım'da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan İdil Durgut (12), 16 Kasım'da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

İdil’in bulunması için polis ekipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Arama çalışmaları devam ediyor.

İdil’in bulunması için polis ekipleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Arama çalışmaları devam ediyor.

İdil’in babası Orhan Durgut, kızının eşyalarını yanına alarak evden çıktığını fark ettiğini ve hayatından endişe duyduğunu belirtti.

İdil’in babası Orhan Durgut, kızının eşyalarını yanına alarak evden çıktığını fark ettiğini ve hayatından endişe duyduğunu belirtti.

İdil Durgut’un anne ve babasının ayrı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İdil Durgut’un anne ve babasının ayrı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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