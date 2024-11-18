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'Adrese Teslim Atama' Şüphesi: İlahiyat Fakültesinde Açılan Profesör Kadrosuna İlginç Şart!

'Adrese Teslim Atama' Şüphesi: İlahiyat Fakültesinde Açılan Profesör Kadrosuna İlginç Şart!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
18.11.2024 - 17:34

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda açılan profesör kadrosunda, sadece “Dünyada mutluluğun formülü” üzerine çalışmaları olma şartı aranması, “adrese teslim kadro” iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: ODA TV

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Türkiye'de "adrese teslim atama" iddialarına bir yenisi daha eklendi. Tartışmaların merkezinde ise Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda açılan bir profesör kadrosu bulunuyor.

Türkiye'de "adrese teslim atama" iddialarına bir yenisi daha eklendi. Tartışmaların merkezinde ise Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda açılan bir profesör kadrosu bulunuyor.

Diğer üniversiteler, Tefsir Anabilim Dalı için genellikle "Doçentliğini Temel İslam Bilimleri (Tefsir) alanında almış olmak" gibi genel kriterler ararken, Selçuk Üniversitesi’nin özel şartı, akademik çevrelerde tartışma yarattı.

Diğer üniversiteler, Tefsir Anabilim Dalı için genellikle "Doçentliğini Temel İslam Bilimleri (Tefsir) alanında almış olmak" gibi genel kriterler ararken, Selçuk Üniversitesi’nin özel şartı, akademik çevrelerde tartışma yarattı.

15 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, sadece “Dünyada mutluluğun formülü” konusunda çalışmalar yapmış olma şartının bulunması, alım sürecine dair soru işaretleri oluşturdu.

15 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, sadece “Dünyada mutluluğun formülü” konusunda çalışmalar yapmış olma şartının bulunması, alım sürecine dair soru işaretleri oluşturdu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Halil Ertuğrul

Din bilim değildir profesörü doktoru olmaz. Türkiye'den başka bir ülkede din adamlarına akademik paye verilmez. Din statiktir tartışılmaz, bilim tartışılarak... Devamını Gör

Yesil

Alınacak kişinin ismini belirtip ilan açın daha dürüst olursunuz ! Örnek : Adının ve Soyadının Abdülkerim Durmaz olması gibi.

Slade Klon

Yani, badelenmiş olmak demiş. Daha nasıl anlatsın ?