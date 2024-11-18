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Cansız Bedeni 18 Gün Sonra Bulunan Rojin Kabaiş'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Cansız Bedeni 18 Gün Sonra Bulunan Rojin Kabaiş'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
18.11.2024 - 16:23

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölmeden 2 gün önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Rojin’in babası tarafından 25 Eylül’de yurda bırakıldığı görüntülerde baba-kız beraber yürürken aynı zamanda çevrenin görüntüleri çekerek sohbet ediyor. Beraber leblebi yiyen baba kızın Kürtçe yaptıkları sohbette, Nizamettin Kabaiş bol bol video çekilmesini istiyor, Rojin’e oturmasını ve fotoğrafını çekeceğini söylüyor.

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Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi. Genç kadın 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Acı haberi 18 gün sonra geldi. Rojin Kabaiş'in cesedi kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi. Genç kadın 27 Eylül akşamı arkadaşlarına gölün kenarına gideceğini söyleyip yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Acı haberi 18 gün sonra geldi. Rojin Kabaiş'in cesedi kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş'in ölmeden 2 gün önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Rojin’in babası tarafından 25 Eylül’de yurda bırakıldığı görüntülerde baba-kız beraber yürürken aynı zamanda çevrenin görüntülerini çekerek sohbet ediyor.

Rojin Kabaiş'in ölmeden 2 gün önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Rojin’in babası tarafından 25 Eylül’de yurda bırakıldığı görüntülerde baba-kız beraber yürürken aynı zamanda çevrenin görüntülerini çekerek sohbet ediyor.

Beraber leblebi yiyen baba kızın Kürtçe yaptıkları sohbette, Nizamettin Kabaiş bol bol video çekilmesini istiyor, Rojin’e oturmasını ve fotoğrafını çekeceğini söylüyor.

Beraber leblebi yiyen baba kızın Kürtçe yaptıkları sohbette, Nizamettin Kabaiş bol bol video çekilmesini istiyor, Rojin’e oturmasını ve fotoğrafını çekeceğini söylüyor.

Rojin ise bulundukları yerin uygun olmadığını, diğer tarafın manzarasının daha güzel olduğunu, Van Gölü’nün gözüktüğünü ifade ediyor.

Rojin Kabaiş'in son görüntüleri 👇🏻

Rojin Kabaiş’in geçen hafta açıklanan otopsi raporunda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak kayıtlara geçmişti.

Rojin Kabaiş’in geçen hafta açıklanan otopsi raporunda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak kayıtlara geçmişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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