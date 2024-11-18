Cansız Bedeni 18 Gün Sonra Bulunan Rojin Kabaiş'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölmeden 2 gün önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Rojin’in babası tarafından 25 Eylül’de yurda bırakıldığı görüntülerde baba-kız beraber yürürken aynı zamanda çevrenin görüntüleri çekerek sohbet ediyor. Beraber leblebi yiyen baba kızın Kürtçe yaptıkları sohbette, Nizamettin Kabaiş bol bol video çekilmesini istiyor, Rojin’e oturmasını ve fotoğrafını çekeceğini söylüyor.