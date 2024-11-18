TSK'dan Atatürkçü Teğmenlerin Kılıçlı Yemini İçin Açıklama: "Mesele Kılıç Değil, Emre Uyulmaması"
TSK'dan Atatürkçü Teğmenlerin Kılıçlı Yemini İçin Açıklama: "Mesele Kılıç Değil, Emre Uyulmaması"
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
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Açıklamada, ilgili personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilerek "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi
30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.
AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, genç Atatürkçü subaylarla ilgili hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını duyurmuştu.
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