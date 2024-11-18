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TSK'dan Atatürkçü Teğmenlerin Kılıçlı Yemini İçin Açıklama: "Mesele Kılıç Değil, Emre Uyulmaması"

TSK'dan Atatürkçü Teğmenlerin Kılıçlı Yemini İçin Açıklama: "Mesele Kılıç Değil, Emre Uyulmaması"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
18.11.2024 - 15:11 Son Güncelleme: 18.11.2024 - 15:27

TSK'dan teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, 'İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler' ifadeleri kullanıldı. 

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ilgili personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilerek "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi

Açıklamada, ilgili personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilerek "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.

AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin şunları söylemişti: 

 'Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek.'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, genç Atatürkçü subaylarla ilgili hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, genç Atatürkçü subaylarla ilgili hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

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