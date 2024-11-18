Atatürkçü Genç Teğmenlere Kılıçlı Yemin Soruşturması: İki Teğmene Daha Tebligat Gitti!
Atatürkçü Genç Teğmenlere Kılıçlı Yemin Soruşturması: İki Teğmene Daha Tebligat Gitti!
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İki teğmene daha tebligat gitti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, cuma günü iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söylemişti.
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30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.
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AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, cuma günü iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söylemişti. Sözcü'nün aktardığına göre, bugün iki teğmene daha tebligat gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını söylemişti.
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