onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Atatürkçü Genç Teğmenlere Kılıçlı Yemin Soruşturması: İki Teğmene Daha Tebligat Gitti!

Atatürkçü Genç Teğmenlere Kılıçlı Yemin Soruşturması: İki Teğmene Daha Tebligat Gitti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
18.11.2024 - 14:52 Son Güncelleme: 18.11.2024 - 15:07

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İki teğmene daha tebligat gitti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, cuma günü iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söylemişti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerin, kılıçlarını havaya kaldırarak ettikleri yemin ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde bağırmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.

AK Parti'nin başta ılımlı yaklaştığı olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sürecin seyrini değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin şunları söylemişti: 

 'Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek.'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, cuma günü iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söylemişti. Sözcü'nün aktardığına göre, bugün iki teğmene daha tebligat gitti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, cuma günü iki teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine ilişkin tebligat yapıldığını söylemişti. Sözcü'nün aktardığına göre, bugün iki teğmene daha tebligat gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını söylemişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
16
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın