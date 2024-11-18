Atatürkçü Genç Teğmenlere Kılıçlı Yemin Soruşturması: İki Teğmene Daha Tebligat Gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin şunları söylemişti:

'Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek.'