İstanbullular Metro Çıkışlarındaki Bozuk Yürüyen Merdivenlerden Şikayetçi
İstanbullular Metro Çıkışlarındaki Bozuk Yürüyen Merdivenlerden Şikayetçi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kişi de sesini duyurmak için sosyal medyaya sarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şikayetlerin geldiği pek çok farklı hat var.
Yürüme bantları da şikayetlerin bir başka konusu.
Özellikle kot farkı nedeniyle yüzeye mesafesi fazla olan çıkışlarda uzun süre merdiven tırmanmak zorunda kalabiliyorsunuz.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın