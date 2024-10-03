İstanbullular Metro Çıkışlarındaki Bozuk Yürüyen Merdivenlerden Şikayetçi

İstanbul dünyada trafiğin en yoğun olduğu kentlerden biri. Bu yüzden pek çok vatandaş trafiğe takılmamak için metro hatlarını kullanıyor. Ancak son zamanlarda çok sık yaşanan bir arızayla karşılaşıyor. Birçok metro istasyonunun yürüyen merdivenleri ya arızalı ya da tam anlamıyla çalışmıyor.