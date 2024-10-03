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İstanbullular Metro Çıkışlarındaki Bozuk Yürüyen Merdivenlerden Şikayetçi

İstanbullular Metro Çıkışlarındaki Bozuk Yürüyen Merdivenlerden Şikayetçi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.10.2024 - 14:40

İstanbul dünyada trafiğin en yoğun olduğu kentlerden biri. Bu yüzden pek çok vatandaş trafiğe takılmamak için metro hatlarını kullanıyor. Ancak son zamanlarda çok sık yaşanan bir arızayla karşılaşıyor. Birçok metro istasyonunun yürüyen merdivenleri ya arızalı ya da tam anlamıyla çalışmıyor.

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Pek çok kişi de sesini duyurmak için sosyal medyaya sarıldı.

Pek çok kişi de sesini duyurmak için sosyal medyaya sarıldı.

Şikayetlerin geldiği pek çok farklı hat var.

Şikayetlerin geldiği pek çok farklı hat var.

Yürüme bantları da şikayetlerin bir başka konusu.

Yürüme bantları da şikayetlerin bir başka konusu.

Özellikle kot farkı nedeniyle yüzeye mesafesi fazla olan çıkışlarda uzun süre merdiven tırmanmak zorunda kalabiliyorsunuz.

Özellikle kot farkı nedeniyle yüzeye mesafesi fazla olan çıkışlarda uzun süre merdiven tırmanmak zorunda kalabiliyorsunuz.

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