Donald Trump'ın Türk Kullanıcılara Mention Atması Kafaları Karıştırdı

Sosyal mecralar artık siyasilerin en büyük savaş alanlarından. Seçim öncesi mitinglerin, kampanyaların, tartışma programlarının yanına sosyal medyayı etkili kullanma şartı da geldi. Koltuğunu geri almak için Kamala Harris'le yarışacak olan Donald Trump da kendisinin destekçisi Elon Musk'ın Twitter'ında seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Hem de belli bir ünü olmayan kullanıcılara mention atarak seçim öncesi haberleri paylaşıyor.