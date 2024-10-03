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Donald Trump'ın Türk Kullanıcılara Mention Atması Kafaları Karıştırdı

Donald Trump'ın Türk Kullanıcılara Mention Atması Kafaları Karıştırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.10.2024 - 10:52

Sosyal mecralar artık siyasilerin en büyük savaş alanlarından. Seçim öncesi mitinglerin, kampanyaların, tartışma programlarının yanına sosyal medyayı etkili kullanma şartı da geldi. Koltuğunu geri almak için Kamala Harris'le yarışacak olan Donald Trump da kendisinin destekçisi Elon Musk'ın Twitter'ında seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Hem de belli bir ünü olmayan kullanıcılara mention atarak seçim öncesi haberleri paylaşıyor.

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Sadece ABD değil dünyanın da yakından takip ettiği seçimlere yaklaşık bir ay kaldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump ve Demokratların adayı Harris kampanya sürecini hızlandırdı.

Sadece ABD değil dünyanın da yakından takip ettiği seçimlere yaklaşık bir ay kaldı. Cumhuriyetçilerin adayı Trump ve Demokratların adayı Harris kampanya sürecini hızlandırdı.

Donald Trump ise süreci fazla hızlandırmış olacak ki sıradan kullanıcılara mention atmaya başladı.

Donald Trump ise süreci fazla hızlandırmış olacak ki sıradan kullanıcılara mention atmaya başladı.

Görenler inanamasa da bazıları bu duruma şakayla karşılık verdi.

Görenler inanamasa da bazıları bu duruma şakayla karşılık verdi.

Ancak mesaj Trump tarafından gelse de hesabına giriş yaptığınızda mesajla ilgili bir kayıt yok.

Ancak mesaj Trump tarafından gelse de hesabına giriş yaptığınızda mesajla ilgili bir kayıt yok.

Ancak mesajı alan pek çok kişi var.

Ancak mesajı alan pek çok kişi var.
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X'te (Twitter) paylaşılan bir nota göre bu mesajların Trump'ın bir tweetini beğenenlere giden otomatik bir bot olduğu ortaya çıktı.

X'te (Twitter) paylaşılan bir nota göre bu mesajların Trump'ın bir tweetini beğenenlere giden otomatik bir bot olduğu ortaya çıktı.
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