Rusya’nın Ukrayna’da İlk Kez Kullandığı Balistik Füze Oreşnik: Avrupa Büyük Tehlike Altında!

Rusya, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Dnipro kentinde hipersonik balistik füze olan Oreşnik’i ilk kez kullandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün televizyon yayınları kesilerek yaptığı açıklamasında nükleer başlıkları olmadan balistik füze kullandıklarını kabul etti. Rusya’nın ilk kez kullandığı Oreşnik’in özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Saniyede yaklaşık 3 kilometre yol alan füze ile Avrupa’nın tüm ülkeleri büyük tehlike altında. Putin ayrıca dünya üzerinde hiçbir hava savunma sisteminin de Oreşnik’i durdurmayacağını iddia etti.