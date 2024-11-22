Rusya’nın Ukrayna’da İlk Kez Kullandığı Balistik Füze Oreşnik: Avrupa Büyük Tehlike Altında!
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Rusya’nın Ukrayna’da İlk Kez Kullandığı Balistik Füze Oreşnik: Avrupa Büyük Tehlike Altında!
Rusya, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Dnipro kentinde hipersonik balistik füze olan Oreşnik’i ilk kez kullandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün televizyon yayınları kesilerek yaptığı açıklamasında nükleer başlıkları olmadan balistik füze kullandıklarını kabul etti. Rusya’nın ilk kez kullandığı Oreşnik’in özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Saniyede yaklaşık 3 kilometre yol alan füze ile Avrupa’nın tüm ülkeleri büyük tehlike altında. Putin ayrıca dünya üzerinde hiçbir hava savunma sisteminin de Oreşnik’i durdurmayacağını iddia etti.
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Rusya, Ukrayna’nın kendi topraklarına NATO üyesi ülkelerin gelişmiş silahlarıyla saldırı düzenlemesi sonrasında Dnipro kentinde bulunan askeri tesisi ilk kez denediği ve Oreşnik adı verilen orta menzilli hipersonik balistik füze ile vurdu.
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Saldırının görüntüleri 👇
Sputnik’te yer alan habere göre, saniyede yaklaşık olarak 3 kilometre hıza erişen Oreşnik, 5 bin 500 kilometre menzile sahip.
Rusya, yeni denediği füze ile Fransa ve İngiltere'yi 19 dakikada, Belçika'yı 14 dakikada, Almanya'yı 11 dakikada ve Polonya'yı sadece 8 dakika gibi çok kısa sürede vurabilecek.
Rusya’nın daha önce denemelerini yaptığı kıtalararası balistik füzelerin ise ABD’deki bir hedefi vurmasının 40 dakika süreceği tahmin ediliyordu. Oreşnik ile bu sürenin de daha fazla düşeceği tahmin ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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