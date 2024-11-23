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İlahiyat Profesörü Mustafa Öztürk: “İslamın Dört Dörtlük Bir Reforma İhtiyacı Var”

İlahiyat Profesörü Mustafa Öztürk: “İslamın Dört Dörtlük Bir Reforma İhtiyacı Var”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 16:08

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Fatih Altaylı’nın YouTube platformunda yayınlanan Teke Tek adlı programına ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk konuk oldu. Tefsir ve Kur’an alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız Öztürk, birçok soruya yanıt verdi. “İslam’a reform gerekiyor mu?” sorusuna yanıtı ise dikkat çekti. Öztürk reform gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Gelin, detaylara geçelim.

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Öztürk, soru karşısında “Olgusal olarak islamın dört dörtlük bir reforma ihtiyacı var. Ben bunu net söylüyorum, bugüne kadar net bir şekilde söyleyen olmadı.” dedi.

Öztürk, soru karşısında “Olgusal olarak islamın dört dörtlük bir reforma ihtiyacı var. Ben bunu net söylüyorum, bugüne kadar net bir şekilde söyleyen olmadı.” dedi.

“Modernizm karşıtlarının evde buzdolabı kullanmak caiz midir tartışmalarından geldiğimiz nokta bu. Bu noktada islamcıyım diyenlerin modernizmle sorunu olmadığını görüyoruz.” sözlerini de ekledi.

“Modernizm karşıtlarının evde buzdolabı kullanmak caiz midir tartışmalarından geldiğimiz nokta bu. Bu noktada islamcıyım diyenlerin modernizmle sorunu olmadığını görüyoruz.” sözlerini de ekledi.

Altaylı ise bu sözlere karşılık olarak ilgili kişiler için “Modernizmin tüm nimetlerinden faydalanıyorlar, altta kalanlar için ilkel islam öneriyorlar.” dedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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