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İstanbul Boğazı’nda Faciadan Kıl Payı Kurtuldular: Yük Gemisi Karaya Çarpacaktı

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İstanbul Boğazı’nda Faciadan Kıl Payı Kurtuldular: Yük Gemisi Karaya Çarpacaktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2024 - 14:31

İstanbul’da bugün etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde de zor anlar yaşattı. İstanbul’da, Şehir Hatları ve İDO’ya ait birçok sefer iptal edilirken, İstanbul Boğazı’ndan geçen bir kuru yük gemisi ise kazadan son anda kurtuldu.

İşte İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu anların görüntüleri…

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Marmara Bölgesi’nin birçok kentinde olduğu gibi İstanbul’da da olumsuz hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Marmara Bölgesi’nin birçok kentinde olduğu gibi İstanbul’da da olumsuz hava koşulları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Marmara Denizi’nde oluşan dev dalgalar kıyılara vururken, Boğaz’dan geçmeye çalışan kuru yük gemisi ise kazayı son anda atlattı.

Marmara Denizi’nde oluşan dev dalgalar kıyılara vururken, Boğaz’dan geçmeye çalışan kuru yük gemisi ise kazayı son anda atlattı.

Yaşanan korku dolu anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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