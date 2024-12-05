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Vize Sorunu Büyüyor, Sosyal Medyada Bunu Konuşuyor "Gençlerin Eğitim Hakkına Bari Müdahale Etmeyin"

Vize Sorunu Büyüyor, Sosyal Medyada Bunu Konuşuyor "Gençlerin Eğitim Hakkına Bari Müdahale Etmeyin"

İtalya Vize
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 11:33

İtalya'nın eğitim vizesi başvurularını durdurması ile vize tartışmaları yeniden gündem oldu! Yıllardır sınır kapılarında yapılan muameleden istenildiği zaman 4 saatte çıkarılan vizeye her şey konuşuldu! Bugüne dek 7 pasaport eskiten bile isyan ederken, 'gençlerin eğitim hakkına bari müdahale etmeyin.' dedi. Vize sorunu büyürken, yapılan naif eleştiri 'daha iyi anlatılamaz' dedirtti.  

İşte vatandaşlarımızın yaşadığı vize sorununu bir bir ele alan kişiden dikkat çeken yorum!

İtalya, eğitim vizesi için başvuran öğrencilere iData üzerinden "hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir." duyurusu yaptı!

İtalya, eğitim vizesi için başvuran öğrencilere iData üzerinden "hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir." duyurusu yaptı!

Eğitim başvurusu yapacak kişilerin dikkatine..

2 Aralık Pazartesi itibariyle ofislerimizden Üç yıllık lisans ve master (yüksek lisans), yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite dersleri ve Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Sadece  1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına başvurusu kabul edilecektir.”

Yurt dışında eğitim hakkı kazandığı halde vize alamayan öğrenciler ve ülkemizde sıkça gündeme gelen vize sorununa sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

Yurt dışında eğitim hakkı kazandığı halde vize alamayan öğrenciler ve ülkemizde sıkça gündeme gelen vize sorununa sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

Sosyal medya platformu X'te vize sorununa değinen Mehmet Doğan, konuyu dikkatle ele aldı. 'gençlerin eğitim hakkına bari müdahale etmeyin.' dedi. 

İşte, X gündemine oturan o vize isyanı👇

"Başka ülke vatandaşlarına yapılmayanlar bize yapıldı"👇

"Başka ülke vatandaşlarına yapılmayanlar bize yapıldı"👇
twitter.com

"Vizem yok, evraklar uzun sürer"👇

"Vizem yok, evraklar uzun sürer"👇
twitter.com

Meğer isteyince oluyormuş: "4 saat içinde vize"👇

Meğer isteyince oluyormuş: "4 saat içinde vize"👇
twitter.com

"Vize sorunu başla bir seviyeye ulaştı"👇

"Vize sorunu başla bir seviyeye ulaştı"👇
twitter.com

"Bıktım..." 👇

"Bıktım..." 👇
twitter.com

"Seni burada istemiyoruz" 👇

"Seni burada istemiyoruz" 👇
twitter.com

"Kaç top A4 bitirdim vize evraklarıyla..."👇

"Kaç top A4 bitirdim vize evraklarıyla..."👇
twitter.com

"Avrupalılara kızgın değilim..." 👇

"Avrupalılara kızgın değilim..." 👇
twitter.com

"Bari gençlerin eğitim hakkına..." 👇

"Bari gençlerin eğitim hakkına..." 👇
twitter.com

Vize sorununun ise pandemi ile arttığını düşünüldü. 👇

Vize sorununun ise pandemi ile arttığını düşünüldü. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Kaçak muamelesi"👇

"Kaçak muamelesi"👇
twitter.com

"4. sınıf ülke vatandaşı" 👇

"4. sınıf ülke vatandaşı" 👇
twitter.com

"Maruz kaldığımız ırkçılık" 👇

"Maruz kaldığımız ırkçılık" 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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