Vize Sorunu Büyüyor, Sosyal Medyada Bunu Konuşuyor "Gençlerin Eğitim Hakkına Bari Müdahale Etmeyin"
Vize Sorunu Büyüyor, Sosyal Medyada Bunu Konuşuyor "Gençlerin Eğitim Hakkına Bari Müdahale Etmeyin"
İtalya'nın eğitim vizesi başvurularını durdurması ile vize tartışmaları yeniden gündem oldu! Yıllardır sınır kapılarında yapılan muameleden istenildiği zaman 4 saatte çıkarılan vizeye her şey konuşuldu! Bugüne dek 7 pasaport eskiten bile isyan ederken, 'gençlerin eğitim hakkına bari müdahale etmeyin.' dedi. Vize sorunu büyürken, yapılan naif eleştiri 'daha iyi anlatılamaz' dedirtti.
İşte vatandaşlarımızın yaşadığı vize sorununu bir bir ele alan kişiden dikkat çeken yorum!
İtalya, eğitim vizesi için başvuran öğrencilere iData üzerinden "hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir." duyurusu yaptı!
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Yurt dışında eğitim hakkı kazandığı halde vize alamayan öğrenciler ve ülkemizde sıkça gündeme gelen vize sorununa sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.
"Başka ülke vatandaşlarına yapılmayanlar bize yapıldı"👇
"Vizem yok, evraklar uzun sürer"👇
Meğer isteyince oluyormuş: "4 saat içinde vize"👇
"Vize sorunu başla bir seviyeye ulaştı"👇
"Bıktım..." 👇
"Seni burada istemiyoruz" 👇
"Kaç top A4 bitirdim vize evraklarıyla..."👇
"Avrupalılara kızgın değilim..." 👇
"Bari gençlerin eğitim hakkına..." 👇
Vize sorununun ise pandemi ile arttığını düşünüldü. 👇
👇
"Kaçak muamelesi"👇
"4. sınıf ülke vatandaşı" 👇
"Maruz kaldığımız ırkçılık" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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