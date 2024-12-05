Vize Sorunu Büyüyor, Sosyal Medyada Bunu Konuşuyor "Gençlerin Eğitim Hakkına Bari Müdahale Etmeyin"

“Eğitim başvurusu yapacak kişilerin dikkatine..

2 Aralık Pazartesi itibariyle ofislerimizden Üç yıllık lisans ve master (yüksek lisans), yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite dersleri ve Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sadece 1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına başvurusu kabul edilecektir.”