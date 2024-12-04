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Yıllardır İşler Yürüyor Ama Ofistekiler Evden Çalışanlara İnanmıyor! "Mesainin Yarısında Yatıyorlar" mı Acaba?

Yıllardır İşler Yürüyor Ama Ofistekiler Evden Çalışanlara İnanmıyor! "Mesainin Yarısında Yatıyorlar" mı Acaba?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 20:47

Evden çalışma, özellikle de Covid-19 pandemisinden sonra tüm dünyada şirketlerin tercihi haline geldi. Tabii hâlâ ofis kültüründen vazgeçmeyenler de var! Üstelik ofiste çalışmayı savunurken, evden çalışmayı da evden çalışan personelleri de eleştirmekten kaçınmıyorlar. Evden yapılan işleri iş bile sanmayanlar olduğu gibi, gün boyunca çalışmadan yattıklarını da düşünenler var. İşte yine tartışma yaratan bir eleştiri ile karşınızdayız. 

Sahi, siz evden çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Bildiğiniz gibi Covid 19 pandemisi pek çok zorlu sürecin dışında, evden çalışmayı da beraberinde getirdi. Böylece modayı da ceket, gömlek ve kravat kombinini tamamlayan şort ya da pijama ile derinden sarstı!

Bildiğiniz gibi Covid 19 pandemisi pek çok zorlu sürecin dışında, evden çalışmayı da beraberinde getirdi. Böylece modayı da ceket, gömlek ve kravat kombinini tamamlayan şort ya da pijama ile derinden sarstı!

Hal böyle olunca "Ofisten çalışmak mı, yoksa evden çalışmak mı?" tartışması da bitmek bilmeyen bir geldi!

Hal böyle olunca "Ofisten çalışmak mı, yoksa evden çalışmak mı?" tartışması da bitmek bilmeyen bir geldi!

Özellikle ofis çalışanlarının eleştirdiği evden çalışma (remote) düzeni, dillere destan oldu. Evden çalışılarak bugüne kadar işler yürümüş olsa da çoğu kişi evdeki beyaz yakalının boş oturduğunu düşünmeye devam ediyor. 

Gelin, bu kez tartışmayı başlatan genellemeye bir de birlikte göz atalım 👇

"Genellemiyorum" dedi ama sosyal medya ayağa kalktı 👇

"Genellemiyorum" dedi ama sosyal medya ayağa kalktı 👇
twitter.com

Görünen o ki çoğunluk evden çalışmayı destekliyor!

İşte girişimcilik 👇

İşte girişimcilik 👇
twitter.com

Verimlilik, gündemdeydi 👇

Verimlilik, gündemdeydi 👇
twitter.com
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"Boşa geçen zaman" 👇

"Boşa geçen zaman" 👇
twitter.com

"Elbette büyükanne, hadi seni yatağa götürelim" 👇

Bunlar nasıl işler yahu...👇

Bunlar nasıl işler yahu...👇
twitter.com

"İşi varken yatan ofiste de yatıyor"👇

"İşi varken yatan ofiste de yatıyor"👇
twitter.com

"Hak etmiyor..." 👇

"Hak etmiyor..." 👇
twitter.com
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Peki, ofiste çalışanlar... 👇

Peki, ofiste çalışanlar... 👇
twitter.com

Tabii düzen, kurmayı bilene! 👇

Tabii düzen, kurmayı bilene! 👇
twitter.com

Sahiden, niye? 👇

Sahiden, niye? 👇
twitter.com

Belki de "sorun sende demektir..." 👇

Belki de "sorun sende demektir..." 👇
twitter.com

"Remote'cuyuz sonuna kadar" 👇

"Remote'cuyuz sonuna kadar" 👇
twitter.com
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"... yazan da ay başı maaş yatacak günü sayıyor"👇

"... yazan da ay başı maaş yatacak günü sayıyor"👇
twitter.com

Adres alabilir miyiz, hangi şirket orası? 👇

Adres alabilir miyiz, hangi şirket orası? 👇
twitter.com

İşkolik her yerde işkolik... 👇

İşkolik her yerde işkolik... 👇
twitter.com

Tabii remote çalışanlardan da beklenen genelleme geldi!👇

Tabii remote çalışanlardan da beklenen genelleme geldi!👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım! 👇

Yorumlarda buluşalım! 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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