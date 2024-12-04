Yıllardır İşler Yürüyor Ama Ofistekiler Evden Çalışanlara İnanmıyor! "Mesainin Yarısında Yatıyorlar" mı Acaba?

Evden çalışma, özellikle de Covid-19 pandemisinden sonra tüm dünyada şirketlerin tercihi haline geldi. Tabii hâlâ ofis kültüründen vazgeçmeyenler de var! Üstelik ofiste çalışmayı savunurken, evden çalışmayı da evden çalışan personelleri de eleştirmekten kaçınmıyorlar. Evden yapılan işleri iş bile sanmayanlar olduğu gibi, gün boyunca çalışmadan yattıklarını da düşünenler var. İşte yine tartışma yaratan bir eleştiri ile karşınızdayız.

Sahi, siz evden çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz?