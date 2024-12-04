Yıllardır İşler Yürüyor Ama Ofistekiler Evden Çalışanlara İnanmıyor! "Mesainin Yarısında Yatıyorlar" mı Acaba?
Yıllardır İşler Yürüyor Ama Ofistekiler Evden Çalışanlara İnanmıyor! "Mesainin Yarısında Yatıyorlar" mı Acaba?
Evden çalışma, özellikle de Covid-19 pandemisinden sonra tüm dünyada şirketlerin tercihi haline geldi. Tabii hâlâ ofis kültüründen vazgeçmeyenler de var! Üstelik ofiste çalışmayı savunurken, evden çalışmayı da evden çalışan personelleri de eleştirmekten kaçınmıyorlar. Evden yapılan işleri iş bile sanmayanlar olduğu gibi, gün boyunca çalışmadan yattıklarını da düşünenler var. İşte yine tartışma yaratan bir eleştiri ile karşınızdayız.
Sahi, siz evden çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bildiğiniz gibi Covid 19 pandemisi pek çok zorlu sürecin dışında, evden çalışmayı da beraberinde getirdi. Böylece modayı da ceket, gömlek ve kravat kombinini tamamlayan şort ya da pijama ile derinden sarstı!
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Hal böyle olunca "Ofisten çalışmak mı, yoksa evden çalışmak mı?" tartışması da bitmek bilmeyen bir geldi!
"Genellemiyorum" dedi ama sosyal medya ayağa kalktı 👇
İşte girişimcilik 👇
Verimlilik, gündemdeydi 👇
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"Boşa geçen zaman" 👇
"Elbette büyükanne, hadi seni yatağa götürelim" 👇
Bunlar nasıl işler yahu...👇
"İşi varken yatan ofiste de yatıyor"👇
"Hak etmiyor..." 👇
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Peki, ofiste çalışanlar... 👇
Tabii düzen, kurmayı bilene! 👇
Sahiden, niye? 👇
Belki de "sorun sende demektir..." 👇
"Remote'cuyuz sonuna kadar" 👇
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"... yazan da ay başı maaş yatacak günü sayıyor"👇
Adres alabilir miyiz, hangi şirket orası? 👇
İşkolik her yerde işkolik... 👇
Tabii remote çalışanlardan da beklenen genelleme geldi!👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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