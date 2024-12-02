Bu Okul, 2025 YKS'de Türkiye Birincisi Olan Öğrencisine Sıfır Otomobil Hediye Edecek!

ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından beri uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl, yaklaşık 4 milyon adayın girmesi bekleniyor. Hayallerindeki üniversiteye girmek için hazırlıklara başlayan öğrenciler, 21 ve 22 Haziran 2025 tarihinde YKS'ye girecek. Afyon'da bir okulun 2025 YKS'de Türkiye birincisi olan öğrencisini ise hayallerindeki üniversitenin yanında bir de büyük ödül bekliyor. Okul, birinci olan öğrencisine sıfır araç hediye edecek! Üstelik ödüller bu kadarla da bitmiyor. Peki, hangi okul YKS birincisine otomobil hediye edecek?

İşte, detaylar...