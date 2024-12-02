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Bu Okul, 2025 YKS'de Türkiye Birincisi Olan Öğrencisine Sıfır Otomobil Hediye Edecek!

Bu Okul, 2025 YKS'de Türkiye Birincisi Olan Öğrencisine Sıfır Otomobil Hediye Edecek!

otomobil yks
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.12.2024 - 19:15

ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından beri uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl, yaklaşık 4 milyon adayın girmesi bekleniyor. Hayallerindeki üniversiteye girmek için hazırlıklara başlayan öğrenciler, 21 ve 22 Haziran 2025 tarihinde YKS'ye girecek. Afyon'da bir okulun 2025 YKS'de Türkiye birincisi olan öğrencisini ise hayallerindeki üniversitenin yanında bir de büyük ödül bekliyor. Okul, birinci olan öğrencisine sıfır araç hediye edecek! Üstelik ödüller bu kadarla da bitmiyor. Peki, hangi okul YKS birincisine otomobil hediye edecek? 

İşte, detaylar...

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Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversiteye girmek için heyecanla geri sayıma başladığı YKS, 21 ila 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu yıl o okulda okuyan YKS birincisi, bir de sıfır otomobilin sahibi olacak.

Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversiteye girmek için heyecanla geri sayıma başladığı YKS, 21 ila 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu yıl o okulda okuyan YKS birincisi, bir de sıfır otomobilin sahibi olacak.

Afyon'da bir okul 2025 YKS'de en yüksek başarıyı gösteren 4 öğrencisine ödül verecek.

Afyonkarahisar Bolvadin-Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi, 2025 YKS'de en yüksek başarıyı elde eden öğrencilerini ödüllendirmeye hazırlanıyor!

Afyonkarahisar Bolvadin-Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi, 2025 YKS'de en yüksek başarıyı elde eden öğrencilerini ödüllendirmeye hazırlanıyor!

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar Bolvadin-Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi'nin başlattığı büyük kampanya, bu okulda okuyan ve Türkiye 2025 YKS'de en başarılı gösterilen 4 öğrencinin mutluluğuna mutluluk katacak.

Hayırsever iş insanı Yusuf Kayabaşı tarafından yaptırılan okul, sıfır otomobilin yanı sıra altın da dağıtacak!

Hayırsever iş insanı Yusuf Kayabaşı tarafından yaptırılan okul, sıfır otomobilin yanı sıra altın da dağıtacak!

Okuldan çıkacak Türkiye birincisi sıfır otomobilin sahibi olurken; 2025 YKS’de en yüksek başarının sahibi olan 4 öğrenci arasından birinciye: gram altın, ikinciye tam altın, üçüncüye yarım altın, dördüncüye ise çeyrek altın verilecek.

Kampanya, öğrencileri motive etmek için düzenlendi!

Kampanya, öğrencileri motive etmek için düzenlendi!

İş insanı Kayabaşı, kampanya ile 'okulun öğrencilerine en yüksek başarıyı gösterme konusunda büyük bir teşvik sunduğunu' düşünüyor. Bu aşamada okulun hedefinin de 2025 YKS'de birincilik olduğunun altını çiziyor.

Peki, YKS çalışmalarında sizin motivasyon kaynağınız nedir? Yorumlarda buluşalım!

Peki, YKS çalışmalarında sizin motivasyon kaynağınız nedir? Yorumlarda buluşalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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