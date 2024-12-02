Bu Okul, 2025 YKS'de Türkiye Birincisi Olan Öğrencisine Sıfır Otomobil Hediye Edecek!
Bu Okul, 2025 YKS'de Türkiye Birincisi Olan Öğrencisine Sıfır Otomobil Hediye Edecek!
ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılından beri uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl, yaklaşık 4 milyon adayın girmesi bekleniyor. Hayallerindeki üniversiteye girmek için hazırlıklara başlayan öğrenciler, 21 ve 22 Haziran 2025 tarihinde YKS'ye girecek. Afyon'da bir okulun 2025 YKS'de Türkiye birincisi olan öğrencisini ise hayallerindeki üniversitenin yanında bir de büyük ödül bekliyor. Okul, birinci olan öğrencisine sıfır araç hediye edecek! Üstelik ödüller bu kadarla da bitmiyor. Peki, hangi okul YKS birincisine otomobil hediye edecek?
İşte, detaylar...
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Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversiteye girmek için heyecanla geri sayıma başladığı YKS, 21 ila 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu yıl o okulda okuyan YKS birincisi, bir de sıfır otomobilin sahibi olacak.
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Afyonkarahisar Bolvadin-Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi, 2025 YKS'de en yüksek başarıyı elde eden öğrencilerini ödüllendirmeye hazırlanıyor!
Hayırsever iş insanı Yusuf Kayabaşı tarafından yaptırılan okul, sıfır otomobilin yanı sıra altın da dağıtacak!
Kampanya, öğrencileri motive etmek için düzenlendi!
Peki, YKS çalışmalarında sizin motivasyon kaynağınız nedir? Yorumlarda buluşalım!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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