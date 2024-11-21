Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte 32. Dönem POMEM Başvuru Tarihleri ve Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lisans ya da ön lisans mezunu olmak. Bunun yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

Lisans mezunları için 2023 ya da 2024 yılları içerisinde gerçekleştirilen KPSS lisansından P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için ise 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS ön lisansından P93 puan türünden (65,00) taban puanı ve üzerinde puan almak,

18 yaşını tamamlamış olmak, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinden itibaren 30 yaşından gün almamak,

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa olmamak ve BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşıma ya da silahlı görev yapma konusunda hukuki bir engele sahip olmamak,

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,