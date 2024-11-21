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Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte 32. Dönem POMEM Başvuru Tarihleri ve Şartları

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Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte 32. Dönem POMEM Başvuru Tarihleri ve Şartları

Polis Sınav
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 13:52

Binlerce kişinin heyecanla beklediği 32. Dönem POMEM başvuru süreci başladı. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, alınacak 12 bin öğrenci için başvuru şartları da belli oldu. 2025 yılında yapılacak olan polis alımı için ön başvuru yapmak isteyen adaylar hazırlıklarına başladılar. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuruları nasıl yapılır? Polis alımı şartları nelerdir? 

İşte, POMEM ön başvuru ekranı

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32.dönem POMEM başvuru süresi başladı! Ön başvurusunu tamamlayan adayları eğitim ve sınav süreci bekliyor. Sürecin sonunda ise 12 bin kişilik polis alımı yapılacak.

32.dönem POMEM başvuru süresi başladı! Ön başvurusunu tamamlayan adayları eğitim ve sınav süreci bekliyor. Sürecin sonunda ise 12 bin kişilik polis alımı yapılacak.

2025 Yılında Kaç Polis Alımı Yapılacak?

2025 Yılında Kaç Polis Alımı Yapılacak?

32. Dönem Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2025 yılında, lisans ve ön lisans mezunları olmak üzere iki kategoride kadın ve erkek adaylar alınacak. İşte, POMEM kontenjanları: 

  • Lisans mezunu: 8 bin 160 erkek ve bin 440 kadın 

  • Ön lisans mezunu: 2 bin 40 erkek ve 360 kadın polis alımı yapılacak.

POMEM Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

POMEM Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

32. Dönem POMEM başvurusu için adaylar, 21 Kasım'dan 9 Aralık 2024 tarihine kadar işlem yapabilecek. 21 Kasım'da saat 09.00'da başlayan başvurular, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

POMEM Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılır?

POMEM Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılır?

21 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Aday Belirleme Ön Başvuruları, polis akademisinin resmi internet sitesi  http://www.pa.edu.tr  üzerinden yapılacak. Adaylar sisteme e-devlet şifreleri ile giriş yapabilecekler. 

Başvurularını tamamlayan adaylar mutlaka Aday Başvurusunu 'Kaydet' botununa tıklayarak işlemlerini tamamlamalılar. Belirtilen başvuru tarihi içerisinde yapılması gereken başvurular, internet yoluyla yapılmaktadır.

İşte Polis Akademisi Başvuru Ekranı

İşte Polis Akademisi Başvuru Ekranı

Başvuru yapmak için pa.edu.tr internet adresine giderek 'Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi' ais'e giriş yapabilirsiniz. Ya da aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. 

POMEM BAŞVURU EKRANI

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32. Dönem POMEM Ön Başvuru Şartları Nelerdir?

32. Dönem POMEM Ön Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • Lisans ya da ön lisans mezunu olmak. Bunun yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

  • Lisans mezunları için 2023 ya da 2024 yılları içerisinde gerçekleştirilen KPSS lisansından P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için ise 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS ön lisansından P93 puan türünden (65,00) taban puanı ve üzerinde puan almak, 

  • 18 yaşını tamamlamış olmak, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinden itibaren 30 yaşından gün almamak, 

  • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa olmamak ve BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

  • Silah taşıma ya da silahlı görev yapma konusunda hukuki bir engele sahip olmamak, 

  • Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

  • Ayrıca adayın sicili ve güvenlik araştırmasına dair bir dizi şart bulunmaktadır. 

POMEM başvurularına ilişkin daha detaylı bilgi almak ve özel durumlarla ilgili açıklamalara göz atmak için polis akademisi internet sitesinde yer alan 32. Dönem POMEM 'Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzunu' incelemelisiniz. Başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuza göz atın. 👇

ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU KILAVIZU

POMEM Ön Başvuru Ücretli mi? Sınav Ücreti Ne Kadar?

POMEM Ön Başvuru Ücretli mi? Sınav Ücreti Ne Kadar?

Aday belirleme ön başvuruları kapsamında internet üzerinden yapılan başvuru sürecinde adaylar herhangi bir ücret yatırmayacak. 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulduktan sonra sınav ücretlerini yatıracaklar. 

Şehit veya vazife malulü olanların eş ya da çocukları ise sınav ücreti ödemeyecek.

POMEM Sınavı Ne Zaman?

POMEM Sınavı Ne Zaman?

Polis Akademisi Başkanlığının sınav takvimini de internet sitesinde duyurması bekleniyor. Henüz sınav tarihlerine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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