Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte 32. Dönem POMEM Başvuru Tarihleri ve Şartları
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Polislik Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte 32. Dönem POMEM Başvuru Tarihleri ve Şartları
Binlerce kişinin heyecanla beklediği 32. Dönem POMEM başvuru süreci başladı. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, alınacak 12 bin öğrenci için başvuru şartları da belli oldu. 2025 yılında yapılacak olan polis alımı için ön başvuru yapmak isteyen adaylar hazırlıklarına başladılar. Peki, 32. Dönem POMEM ön başvuruları nasıl yapılır? Polis alımı şartları nelerdir?
İşte, POMEM ön başvuru ekranı
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32.dönem POMEM başvuru süresi başladı! Ön başvurusunu tamamlayan adayları eğitim ve sınav süreci bekliyor. Sürecin sonunda ise 12 bin kişilik polis alımı yapılacak.
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2025 Yılında Kaç Polis Alımı Yapılacak?
POMEM Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
POMEM Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılır?
İşte Polis Akademisi Başvuru Ekranı
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32. Dönem POMEM Ön Başvuru Şartları Nelerdir?
POMEM Ön Başvuru Ücretli mi? Sınav Ücreti Ne Kadar?
POMEM Sınavı Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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