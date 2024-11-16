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Yarıyıl (Sömestir) Tatili Ne Zaman? 2025 Şubat Tatili Ocak Ayının Kaçıncı Günü Başlayacak, Kaç Gün Sürecek?

Yarıyıl (Sömestir) Tatili Ne Zaman? 2025 Şubat Tatili Ocak Ayının Kaçıncı Günü Başlayacak, Kaç Gün Sürecek?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 18:11

İlk ara tatilin ardından milyonlarca öğrencinin aklında sıradaki tatilin ne zaman olduğu var! 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılının sonuna sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile tatil günleri de belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak? 

İşte, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi

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Bu yıl 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 15 Kasım Cuma günü son buldu. Öğrencilerin 18 Kasım Pazartesi günü okula dönmesi ile birinci dönemin yoğun temposu ve öğrencilerin sınav hazırlığı da başladı.

Bu yıl 9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 15 Kasım Cuma günü son buldu. Öğrencilerin 18 Kasım Pazartesi günü okula dönmesi ile birinci dönemin yoğun temposu ve öğrencilerin sınav hazırlığı da başladı.

Şimdi akıllarda 'yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?' sorusu dolaşıyor. Milyonlarca öğrenci sınav, çalışma ve tatil programını MEB 2025 takvimine göre hazırlayacak.

Şubat (Sömestir) Tatili Ne Zaman?

Şubat (Sömestir) Tatili Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Böylece yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatilinin son günü ise 31 Ocak 2025 Cuma günü olacak.

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

MEB takvimine göre ikinci dönem ise 31 Ocak'ta son bulan yarıyıl tatilinin ardından, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Peki, İkinci Dönem de Ara Tatil Var mı? Ara Tatili Ne Zaman?

Peki, İkinci Dönem de Ara Tatil Var mı? Ara Tatili Ne Zaman?

Birinci dönem 11 Kasım'da başlayıp 15 Kasım'da son bulan ilk ara tatil gibi ikinci dönemde de bir haftalık ara tatil olacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 4 Nisan 2025 Cuma günü son bulacak ve öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından 7 Nisan 2025 Pazartesi günü yeniden okul sıralarına dönecek.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Öğrencilerin heyecanla beklediği karne günü ise bu yıl da Haziran ayında. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü son bulacak.

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