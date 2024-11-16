Yarıyıl (Sömestir) Tatili Ne Zaman? 2025 Şubat Tatili Ocak Ayının Kaçıncı Günü Başlayacak, Kaç Gün Sürecek?

İlk ara tatilin ardından milyonlarca öğrencinin aklında sıradaki tatilin ne zaman olduğu var! 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılının sonuna sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile tatil günleri de belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak?

İşte, MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi