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En İyi 15 Tatil Etkinlikleriyle Sömestiri Planlıyoruz! 15 Tatilde Çocuklarla Para Harcamadan Neler Yapılır?

En İyi 15 Tatil Etkinlikleriyle Sömestiri Planlıyoruz! 15 Tatilde Çocuklarla Para Harcamadan Neler Yapılır?

tatil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 14:36

Önümüzde harika bir yarıyıl tatili ve çocukların evde geçireceği bolca zaman var! Haliyle bu yıl da çocuklar '15 tatil hiç bitmesin' diyor, aileler ise tatilin verimli geçmesini istiyor. Evde düzenleyeceğiniz etkinlikler, atölyeler ve oyunlarla tatilin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Peki, evde sıkılan ve enerjisini atamayan çocuklara para harcamadan hangi etkinlikler yaptırılabilir? 

İşte, sömestirde çocukların hayal gücünü, gözlem yeteneğini, el becerilerini ve sorumluluk duygularını geliştiren en iyi 15 tatil etkinlikleri:

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Sömestir etkinlikleriyle hem çocuğunuzla güzel zaman geçirin hem de gelişimlerine ve psikolojilerine katkıda bulunun.

Sömestir etkinlikleriyle hem çocuğunuzla güzel zaman geçirin hem de gelişimlerine ve psikolojilerine katkıda bulunun.
www.cocukludunya.com

Sömestir tatili her çocuk için bolca dinlenme ve dersten uzaklaşma anlamına gelir. Aileler ise bu tatili nasıl değerlendirecekleri konusunda endişelidirler. 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak yarıyıl tatili boyunca evde geçirilecek zamanı eğlenceye dönüştürmek ve aynı anda gelişime odaklanmak ise mümkün. Üstelik bu sayede tatili para harcamadan da güzelleştirebilirsiniz. 

İşte, sizin için bir araya getirdiğimiz 15 tatil etkinlikleri. Bu tatilde, yarıyıl kampını eve taşıyabilirsiniz 👇

1. Evde oyunlar ve yarışmalar düzenleyin!

1. Evde oyunlar ve yarışmalar düzenleyin!

Bir oyunu siz kurun, bir oyunu onun kurmasına izin verin! Zihin gelişimini destekleyeceğiniz bu oyunlarla çocuğunuzun yaş gurubuna uygun bir planlama ile düzen sağlamasına fırsat verin. Tabii bazı kurallar koymayı ve küçük yönlendirmeler yapmayı da unutmayın. 

Mesela, bugünü matematik günü ilan edin! Matematik ile ilgili terimleri kağıtlara yazın. Örneğin kağıtlara; üçgen, çokgen, açı, kenarortay ve Pisagor gibi terimler, çarpım tablosundan belirli basamaklar ya da basit matematik işlemleri yazabilirsiniz. Bir de ödül belirlerseniz ilk oyununuz basitçe hazırlanmış olur! 

Benzer bir oyunu İngilizce için de yapabilir, 'kelimeyi bil' oyunu ile bir yüzüne Türkçesini bir yüzüne İngilizcesini yazdığınız kelimeleri ezberlemek konusunda çocuğunuza destek olabilirsiniz. Şimdi sırası gelen oyuncu bir kart seçebilir. Böylece her oyuncu kartta yazan işlemi çözerek, kelimeyi bilerek ya da matematik teriminin ne olduğunu açıklayarak puan kazanır.

2. Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirin

2. Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirin

Düzenleyeceğiniz basit etkinliklerle bir yandan eğlenebilir bir yandan da çocuğunuzun hayal gücünü destekleyebilirsiniz. 

Kendi hikayeni yaz, kitabını yaz, bana bir hikaye anlat, sessiz sinema, satranç, isim-şehir-hayvan oynayabilir, taş boyama, puzzle ve eski eşyaları geri dönüştürme gibi etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Çocuklarınızı düşünmeye yönlendirmek ve hayal gücünü artırmak için el becerisi gerektiren aktiviteler de tercih edebilirsiniz. 

Mesela; renkli kartonlarla kendi çiftliğinizi yapabilir, takı tasarımı, boyama, çizim, heykel, lego, seramik veya oyun hamuru kitleri ile hayal ettiğini tasarla etkinlikleri yapabilirsiniz.

3. Drama etkinlikleri ile çocuğunuzun duygularını keşfedin!

3. Drama etkinlikleri ile çocuğunuzun duygularını keşfedin!

Drama etkinlikleri çocukların, duygularını rahatça ifade etmesini sağlar. Düzenleyebileceğiniz drama etkinliklerinden bir tanesi 'Ayna ayna söyle bana' olabilir. 

Bu etkinlikte ilk sıra ebeveynlerindir. Çocuğunuzdan sizi taklit etmesini isteyin. Diş fırçalama, yemek yapma, kitap okuma gibi öykülemelerle etkinliği başlatabilirsiniz. Sıra çocuğunuza geldiğinde siz de onu taklit edin. Bu sayede ona öğretmek istediğiniz sorumlulukları oyun haline getirerek kolayca kazandırabilir ve onun size anlatmak istediği duyguları keşfedebilirsiniz.

4. Kitap okuma saatleri planlayın

4. Kitap okuma saatleri planlayın

Çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığı edinmesinin en iyi yolu, sizi kitap okurken görmesidir. Çocuklar hemen her davranışıyla ebeveynlerini taklit ederler. Yapmadığınız bir şeyi onlara öğretmeniz pek de mümkün değildir. 

Bu yüzden ortak bir saat belirleyip kitap okuma saattinde tüm aile üyelerinin kitap okumasını sağlayabilirsiniz. 

Kitap okuma etkinliği tamamlandığında, çocuğunuza ne okuduğunu sormayı unutmayın. Bunu yapmak istemediğinde, siz okuduğunuz kitabın konusunu onlara uygun hale getirerek 'Ben de bu hikayeyi okudum. Kitabıma devam etmek için sabırsızlanıyorum' mesajı verebilirsiniz. Ya da hikayenin sonunu 'sen olsan nasıl yazardın?' sorusu ile yenileyebilir, çocuğunuzun kalemini güçlendirebilirsiniz.

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5. Bilim evinizde: Deneyler düzenleyin

5. Bilim evinizde: Deneyler düzenleyin

Çocuğunuzun bilime merakını artıracak dergiler alabilir, okul kitaplarında yer alan deney ve gözlemleri birlikte yapabilirsiniz. 

Basit deneyler tasarlayarak, hatta suyun üzerinde taş sektirirken bile ona fen dersleri hakkında hayatın içinden örnekler verebilirsiniz. Çocuğunuzun, tohumun yetişme ve doğanın gelişim süreçlerini keşfetmesi için evinizde bitki yetiştirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuza, bitki bakımı konusunda sorumluluk kazandırabilir ve doğa sevgisini aşılayabilirsiniz.

Unutmayın, fen derslerini öğrenmek ve evreni keşfetmek için en iyi yöntem deney ve gözlemdir.

6. Spor yapın, doğada zaman geçirin!

6. Spor yapın, doğada zaman geçirin!

Sömestir tatilinde evde zaman geçirmek kadar temiz havada olmak ve hareket etmek de önemli. Tatil bahanesi ile sporu bir yaşam tarzı haline getirebilirsiniz. 

Ailece piknik yapabilir, bisiklete binebilir, doğa yürüyüşüne çıkabilir, basket, futbol veya voleybol oynayabilirsiniz. Spor etkinlikleri aile bağlarınızı güçlendirirken çocuğunuzla birlikte eğlenceli anılar biriktirmenizi de sağlar. 

Bir kez daha hatırlayalım: 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur!'

7. Günlük hayatınıza çocuklarınızı da dahil edin: Sorumluluk verin!

7. Günlük hayatınıza çocuklarınızı da dahil edin: Sorumluluk verin!

Birlikte yemek yapmak, aile içindeki yerlerini pekiştirmelerini sağlayacaktır. Evde bir sorumlulukları olması kendilerini daha güçlü hissettirecektir. Belki yemeğin sosunu karıştırmak, salata malzemelerini sizinle birlikte yıkamak ya da tabakları masaya götürmek birlikte zaman geçirmenizi de sağlayacaktır. 

Tabii ailecek yapılan bir yemekten daha lezzetli bir tarif de yoktur. El becelerini geliştiren bu etkinlik aynı zamanda neden sonuç ilişkisi kurmalarını ve zaman planlaması yapmalarını da sağlayacaktır. Sofrada ailecek bir araya gelmek, etkileşiminizi de artıracak.

8. Müzik ve dans ile yaşam enerjinizi artırın

8. Müzik ve dans ile yaşam enerjinizi artırın

Okulun olmadığı bugünlerde çocukların enerjisini kontrollü bir şekilde harcamasını sağlayacak dans etkinliklerini deneyin! Çocuğunuza, müziğin ritmini takip etmeyi, müziğe kulak vermeyi ve özgürce dans etmeyi öğretin. 

Dans ve müzik size de iyi gelecek. Dans ederek onlar enerjisini harcarken siz de iş hayatının stresini atacaksınız. Ailecek yapacağınız dans etkinliğini biraz daha renklendirmek isterseniz; dans yarışması düzenleyebilir, sandalye kapmaca veya heykel oynayabilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım, özgürce dans ederken kendilerine ve bedenlerine olan güvenleri de artacaktır.

9. Müzik aleti çalmayı öğrentin

9. Müzik aleti çalmayı öğrentin

Müzik ruhun gıdasıdır. Çocuklarınızı müzik ile içli dışlı büyütün. Yeteneklerine uygun müzik aletini öğrenmesi konusunda onu destekleyin. Evde ritim tutma eğitimleri, diyafram çalışmaları veya müzik aleti çalma videolarıyla ilk adımları atabilirsiniz. 

Bu yarıyıl tatili, müzik eğitimine başlamak için harika bir zaman.

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10. Geleceğe yatırım yapın: Çocuğunuzu yapay zeka ile tanıştırın!

10. Geleceğe yatırım yapın: Çocuğunuzu yapay zeka ile tanıştırın!

Yapay zekayı sizin kontrolünüzde kullanmasını sağlayarak AI temalı etkinlikler de hazırlayabilirsiniz. Bu sayede onları geleceğin teknolojisiyle tanıştırabilir, yapay zekayı kullanmayı öğretebilir ve dijital dünyada verimli zaman geçirmelerini sağlayabilirsiniz. İşte tam da bu noktada: 

  • Yapay zeka ile resim yapma

  • Yapay zeka ile hikaye yazma

  • Yapay zeka ile robotik ve kodlama atölyeleri planlama

  • Yapay zekaya ekinlik tasarlatma

  • AI ile sanat sergisi hazırlama

  • Yapay zeka ile müzik yapma gibi programlar hazırlayabilirsiniz.

11. Yeni bir dil öğrenmek için de yapay zekayı kullanabilirsiniz!

11. Yeni bir dil öğrenmek için de yapay zekayı kullanabilirsiniz!

Dil öğrenmek, telaffuz konusunda yardım almak ve çok daha fazlası için de yapay zekadan destek almayı unutmayın. Zaman ilerledikçe teknolojiyle bütünleşen çağda çocuklarınıza güvenli AI kullanımını öğreten siz olursanız, onu hayatta bir adım öne çıkarabilirsiniz. 

Hatta bu sayede dijital dünyaya ayıracağı zamanı, sosyal medyada kaybedeceği vakti de verimli bir şekilde yönlendirmiş olabilirsiniz.

12. Anılarınızı kaydedin: Tatil günlüğü tutun.

12. Anılarınızı kaydedin: Tatil günlüğü tutun.

Çocuklarınızın yazı yazma, hikayeleştirme yeteneklerini geliştirmek için günlük tutmalarını sağlayın. Tatil günlüğü ile harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu sayede çocuklarınızı, sosyal medyadan uzaklaşarak kağıt kalem ile buluşturabilirsiniz. 

Çocuğunuz da tatilde izlediğiniz filmleri, okuduğu kitapları, tatil müzik albümünü ve tamamladığı ödevleri yazması gibi görevler de verebilirsiniz. 10 parmak klavye kullanımını pekiştirmek adına bu ödevi bilgisayar başında da yapmasını teşvik edebilirsiniz.

13. Müze, sergi, müzikal, tiyatro ve sinema gidin

13. Müze, sergi, müzikal, tiyatro ve sinema gidin

Sanata da zaman ayırın. Şehrinizdeki ücretli ve ücretsiz müze, sergi veya tiyatro etkinliklerini keşfedin. Müze ve sergi gezileri çocukların gözlem yeteneğini geliştirir. Yaratıcılığını ön plana çıkarır, mantık yürütmesini sağlar ve tarihsel empati becerisi kazandırır. 

Müze gezilerinde çocuklar, sergilenen eserlerin zaman ve mekan ilişkisini üç boyutlu olarak görürler. Böylece hayal güçleri de gelişir.

14. Arkadaşları ile birlikte katılacakları etkinlikler düzenleyin.

14. Arkadaşları ile birlikte katılacakları etkinlikler düzenleyin.

15 tatilde çocuklarınızın arkadaşlarından uzak kalmamasını sağlayın. Onlarla zaman geçirecekleri etkinlikler, park buluşmaları ve aktiviteler planlayın. 

Çocukların sosyal hayattaki yerinin önemini unutmayın. Arkadaş edinme, ardaşları ile plan ve etkinlik yapma gibi konularda alışkanlık sahibi olmaları çok önemli. Bu sayede çocuklarınızın arkadaşları ve aileleri ile siz de bağ kurabilir, arkadaşlık ilişkilerinde sorun olup olmadığını uzaktan gözlemlemiş olursunuz. 

Gelecekteki sosyal çevresi, arkadaşlıkları ve ailesini bugün sizden öğrendiği sosyal yaşam belirleyecektir. Bu sebeple onun sosyal hayatının bir parçası olmanız, büyüdüğü zaman da sizi bu çevrede görmek istemesini sağlar. Çocuğunuz büyüdüğünde her arkadaşını tanıma şansınız olmasa da hakkında bilgi sahibi olmanızın en iyi yolu budur.

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15. Çocuklar için düzenlenen atölye etkinliklerine katılın.

15. Çocuklar için düzenlenen atölye etkinliklerine katılın.

Belediyeler, eğitim kurumları, kafeler, sanat merkezleri ve vakıfların çocuklar için düzenlediği atölyelere katılın. Çocuğunuza arkadaşlık kurabileceği, yeni beceri ve yetenekler edinebileceği alanlar yaratın. 

Birlikte katılacağınız atölyeleri de inceleyin. Çocuğunuzla birlikte sosyalleşmek ve etkinliklerde zaman geçirmek sizin de hoşunuza gidecektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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