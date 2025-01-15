En İyi 15 Tatil Etkinlikleriyle Sömestiri Planlıyoruz! 15 Tatilde Çocuklarla Para Harcamadan Neler Yapılır?

Bir oyunu siz kurun, bir oyunu onun kurmasına izin verin! Zihin gelişimini destekleyeceğiniz bu oyunlarla çocuğunuzun yaş gurubuna uygun bir planlama ile düzen sağlamasına fırsat verin. Tabii bazı kurallar koymayı ve küçük yönlendirmeler yapmayı da unutmayın.

Mesela, bugünü matematik günü ilan edin! Matematik ile ilgili terimleri kağıtlara yazın. Örneğin kağıtlara; üçgen, çokgen, açı, kenarortay ve Pisagor gibi terimler, çarpım tablosundan belirli basamaklar ya da basit matematik işlemleri yazabilirsiniz. Bir de ödül belirlerseniz ilk oyununuz basitçe hazırlanmış olur!

Benzer bir oyunu İngilizce için de yapabilir, 'kelimeyi bil' oyunu ile bir yüzüne Türkçesini bir yüzüne İngilizcesini yazdığınız kelimeleri ezberlemek konusunda çocuğunuza destek olabilirsiniz. Şimdi sırası gelen oyuncu bir kart seçebilir. Böylece her oyuncu kartta yazan işlemi çözerek, kelimeyi bilerek ya da matematik teriminin ne olduğunu açıklayarak puan kazanır.