Mutluluk Sebebi: 2025 Yılında 13 Gün İzin Alıp 45 Gün Tatil Yapmak Mümkün!

2024 yılının üçüncü çeyreğini de geride bırakmak üzereyiz. Çalışanlar ve öğrenciler olarak elbette yeni yılla ilgili merak ettiğimiz ilk konulardan biri ne kadar tatilimiz olacağı. O zaman müjdemizi isteriz, çünkü 2025 tatil için oldukça elverişli!