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Mutluluk Sebebi: 2025 Yılında 13 Gün İzin Alıp 45 Gün Tatil Yapmak Mümkün!

Mutluluk Sebebi: 2025 Yılında 13 Gün İzin Alıp 45 Gün Tatil Yapmak Mümkün!

tatil
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 23:23

2024 yılının üçüncü çeyreğini de geride bırakmak üzereyiz. Çalışanlar ve öğrenciler olarak elbette yeni yılla ilgili merak ettiğimiz ilk konulardan biri ne kadar tatilimiz olacağı. O zaman müjdemizi isteriz, çünkü 2025 tatil için oldukça elverişli!

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2024 yılının üçüncü çeyreği de bitmek üzereyken, akıllara ilk gelen konulardan biri 2025'te ne kadar tatil yapacağımız oldu.

2024 yılının üçüncü çeyreği de bitmek üzereyken, akıllara ilk gelen konulardan biri 2025'te ne kadar tatil yapacağımız oldu.

Burada önemli bir bilgiyi ve hatta müjdeyi sizlerle paylaşmak isteriz; 2025 tatil için fazlasıyla elverişli!

Burada önemli bir bilgiyi ve hatta müjdeyi sizlerle paylaşmak isteriz; 2025 tatil için fazlasıyla elverişli!

Gelelim tatil günlerine... 1 Ocak'ta 2 gün izin alarak toplam 5 gün izin yapabilirsiniz.

Gelelim tatil günlerine... 1 Ocak'ta 2 gün izin alarak toplam 5 gün izin yapabilirsiniz.

Ramazan Bayramı'nda 3 gün izin alarak toplam 9 gün tatil yapabileceksiniz.

Ramazan Bayramı'nda 3 gün izin alarak toplam 9 gün tatil yapabileceksiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda alacağınız 2 günlük izinle 5 gün tatil yapabileceksiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda alacağınız 2 günlük izinle 5 gün tatil yapabileceksiniz.
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınacak 1 günlük izinle toplam 4 gün izin yapılabilir.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde alınacak 1 günlük izinle toplam 4 gün izin yapılabilir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pazartesi gününe geldiği için 3 gün tatil yapacağız.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pazartesi gününe geldiği için 3 gün tatil yapacağız.

Kurban Bayramı'nda 3 gün izin alınarak 10 gün tatil yapılabilir.

Kurban Bayramı'nda 3 gün izin alınarak 10 gün tatil yapılabilir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 1 gün izin alınarak 4 gün tatil yapılabilir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 1 gün izin alınarak 4 gün tatil yapılabilir.

29 Ekim'de alınacak 1,5 günlük izinle 5 günlük izin yapılabilir.

29 Ekim'de alınacak 1,5 günlük izinle 5 günlük izin yapılabilir.

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