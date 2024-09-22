Havalimanındaki Lüks Mağazaların Neden Boş Olduğunu Sorgulayan Kullanıcı
Havalimanındaki Lüks Mağazaların Neden Boş Olduğunu Sorgulayan Kullanıcı
Havalimanları yolcuların yoğunluğuyla bilinse de lüks mağazalar çoğu zaman ıssız kalıyor. Sosyal medyada bir kullanıcı, bu durumu eğlenceli bir videoyla ele alarak, 'Havaalanındaki lüks mağazaların çalışanları tüm gün ne yapıyor?' sorusunu gündeme getirdi.
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Gördüğümüz neredeyse tüm havalimanları kalabalık, ancak dikkat çekici bir detay var: Havalimanındaki lüks mağazalar genellikle bomboş.
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İşte bu absürt durumu fark eden bir sosyal medya kullanıcısı, "Acaba havalimanındaki lüks mağazalarda çalışmak nasıl bir his?" sorusunu gündeme getiren eğlenceli bir video çekti.
Kullanıcı, lüks ürünlerin sergilendiği rafların arasında çalışanların boş geçen zamanların nasıl değerlendirildiğini sorguladı.
İşte o video:
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