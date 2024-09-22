Havalimanındaki Lüks Mağazaların Neden Boş Olduğunu Sorgulayan Kullanıcı

Havalimanları yolcuların yoğunluğuyla bilinse de lüks mağazalar çoğu zaman ıssız kalıyor. Sosyal medyada bir kullanıcı, bu durumu eğlenceli bir videoyla ele alarak, 'Havaalanındaki lüks mağazaların çalışanları tüm gün ne yapıyor?' sorusunu gündeme getirdi.