Nur Viral'e Yayında Gelen Müstehcen Soru Yüz Kızarttı: "Kocası Ayak Fetişisti!"
Nur Viral'e Yayında Gelen Müstehcen Soru Yüz Kızarttı: "Kocası Ayak Fetişisti!"
Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına gelen bir soru herkesi hayrete düşürdü. Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu bu soruya 'Ayak fetişisti' yanıtını verdi.
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Beyaz TV'deki programında sık sık ilişkilerle ilgili soruları yanıtlayan Nur Viral, son bölümde Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu ile birlikte bir izleyicinin ilginç bir sorusunu ele aldı.
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Nur Viral, izleyicinin "Kocam, ayaklarımın sürekli bakımlı olmasını istiyor. Ayakları benim için önemli bir unsur. Ojelerimin rengini bile kendisi seçiyor. Ancak bu durumdan rahatsızım ve kocamı da kırmak istemiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım?" şeklindeki sorusunu okuyunca şaşırdı.
Nur Viral, bu soruya "Büyük bir dertle karşı karşıyayız" şeklinde yanıt verdi. Fatih Reşit Civelekoğlu'nun "Kocası ayak fetişisti olabilir" yorumu üzerine ise Nur Viral, "Yani?" diye sordu.
Civelekoğlu, "Normalde bir erkek, bir kadının genel duruşundan, bedeninden erotik çağrışımlar alır" dedi ve Nur Viral'ın "Ayaktan erotik çağrışım alabilir miyiz?" sorusuna "Ayak fetişistleri, sadece ayaktan erotik çağrışım alır. Kadının göğüsleri, kalçası, bacakları gibi erojen bölgelerden değil, sadece ayaktan alır. Bu, aslında bir cinsel bozukluktur" şeklinde yanıt verdi.
Nur Viral, bu yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Yüz ifadem düştü, gördünüz mü? Peki, ya ayaklarımız çirkinse ne yapacağız?" diye sordu.
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