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Colorado'da Yaya Olmanın Şaşırtıcı Sonuçlarını Eğlenceli Bir Video ile Paylaşan Türk

Colorado'da Yaya Olmanın Şaşırtıcı Sonuçlarını Eğlenceli Bir Video ile Paylaşan Türk

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 15:11

Colorado’da bir sosyal medya kullanıcısının sokaklarda yaya olarak geçirdiği anları paylaştığı video, yerel yaşam tarzının tuhaflıklarını gözler önüne serdi.

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Instagram'da @anllgulerr isimli bir kullanıcının paylaştığı eğlenceli video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Instagram'da @anllgulerr isimli bir kullanıcının paylaştığı eğlenceli video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yollarda hiç yaya olmamasından dert yanan kullanıcı, herkesin arabayla cafelerin önüne geldiğini ve yiyecek içecek almak için yola adım atmadığını vurgularken, "Yalnızım!" diyerek duruma mizahi bir dille tepki gösterdi.

Yollarda hiç yaya olmamasından dert yanan kullanıcı, herkesin arabayla cafelerin önüne geldiğini ve yiyecek içecek almak için yola adım atmadığını vurgularken, "Yalnızım!" diyerek duruma mizahi bir dille tepki gösterdi.

Colarado caddelerinde kimsenin arabasız dolaşmadığını söyleyen kullanıcı, yaya olanların ise burada evsiz zannedildiğine dikkat çekti.

Colarado caddelerinde kimsenin arabasız dolaşmadığını söyleyen kullanıcı, yaya olanların ise burada evsiz zannedildiğine dikkat çekti.

İşte o eğlenceli video:

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