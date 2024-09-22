Colorado'da Yaya Olmanın Şaşırtıcı Sonuçlarını Eğlenceli Bir Video ile Paylaşan Türk
Colorado'da Yaya Olmanın Şaşırtıcı Sonuçlarını Eğlenceli Bir Video ile Paylaşan Türk
Colorado’da bir sosyal medya kullanıcısının sokaklarda yaya olarak geçirdiği anları paylaştığı video, yerel yaşam tarzının tuhaflıklarını gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'da @anllgulerr isimli bir kullanıcının paylaştığı eğlenceli video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yollarda hiç yaya olmamasından dert yanan kullanıcı, herkesin arabayla cafelerin önüne geldiğini ve yiyecek içecek almak için yola adım atmadığını vurgularken, "Yalnızım!" diyerek duruma mizahi bir dille tepki gösterdi.
Colarado caddelerinde kimsenin arabasız dolaşmadığını söyleyen kullanıcı, yaya olanların ise burada evsiz zannedildiğine dikkat çekti.
İşte o eğlenceli video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın