Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "Türkiye'de Kadın Olarak Yürümek" Videosuna Birçok Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Taciz ve tecavüz vakaları küresel çapta artış göstermesi, kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ülkemizde de herhangi bir yaptırımla engellenemeyen bu durum, toplumun genelinde ciddi bir sorun haline geldi. Pek çok kadın dışarı çıkacağı saati, kıyafeti, yanına alacağı eşyaları ince ince hesaplamak zorunda kalıyor, işlerini buna göre düzenliyor.