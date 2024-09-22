Ülkelere Göre iPhone 16 İçin Çalışılması Gereken Gün Sayısını Hesaplayıp Videosunu Paylaşan Kullanıcı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 16 teknoloji tutkunlarının ilgisini bir hayli çekti. Türkiye’deki fiyatları ise dikkat çekici: En ucuz model 64.999 TL'den başlıyor. Sosyal medyada ise bir kullanıcı, iPhone 16 almak için farklı ülkelerde kaç gün çalışmak gerektiğini gösteren bir video paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede viral oldu.