Ülkelere Göre iPhone 16 İçin Çalışılması Gereken Gün Sayısını Hesaplayıp Videosunu Paylaşan Kullanıcı
Ülkelere Göre iPhone 16 İçin Çalışılması Gereken Gün Sayısını Hesaplayıp Videosunu Paylaşan Kullanıcı
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 16 teknoloji tutkunlarının ilgisini bir hayli çekti. Türkiye’deki fiyatları ise dikkat çekici: En ucuz model 64.999 TL'den başlıyor. Sosyal medyada ise bir kullanıcı, iPhone 16 almak için farklı ülkelerde kaç gün çalışmak gerektiğini gösteren bir video paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede viral oldu.
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Instagram'da @burakcemo isimli bir kullanıcının çektiği videoda, farklı ülkelerin ortalama maaşlarıyla birlikte iPhone 16’nın fiyatının karşılaştırılması yapılıyor.
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Buna göre net geliri 3100-3200 Euro olan Almanya'da bir çalışan iPhone'nin son çıkan versiyonunun en büyük modelini 8-9 günde alabiliyor.
Türkiye'de ise bir çalışan bu telefonu 152 günde anca alabiliyor.
İşte o video:
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