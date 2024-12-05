Meblağ Bu Kez 1 TL Değildi! Aramaları Engellenince Çareyi Para Transferiyle "Beni Ara" Demekte Buldu!
Meblağ Bu Kez 1 TL Değildi! Aramaları Engellenince Çareyi Para Transferiyle "Beni Ara" Demekte Buldu!
Aramaları engellenen sevgililerin, derdini para transferi ile anlattığını pek çok kez gördük! Ama bu kez meblağ 1 TL değildi. Önce 100 TL gönderdi, istediği dönüşü alamayınca miktarı kademeli olarak artırdı. Haliyle sosyal medya kullanıcıları bu duruma hemen müdahale etti. '3 bin TL olana kadar bekle' diyen de vardı. Bu iletişim yolunu sağlıksız bulan da! Peki sizce kim haklı?
Hadi başlayalım!
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Ah ah... nerede o eski aşklar! Bir zamanlar, sevgilin trip atıp her zaman yürüdüğü yoldan yürümeyince bakkalın çırağı ile aşk mektubu gönderilirdi. Şimdi banka ile para gönderiliyor... Görünen o ki aşklar da enflasyona tabii!
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İşte, son dönemlerde erkeklerin küslüğe çözüm olarak bulduğu para transferi yöntemi! 👇
Dedik ya çoğunluğun çözümü 1 TL! 👇
Bu biraz ağır olmaz mıydı?👇
Sanıyoruz artık 1 TL sezonu kapanmış! 👇
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Peki, ilişkide siz hangi tarafsınız?👇
Enflasyon... 👇
Gerçi hâlâ 1 liralık yazanlar da varmış 👇
Ama Batu istikrarlı 👇
Sevgi bu mu sizce? 👇
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Gördüğünüz gibi bu işin olayı 1 TL 👇
Ama mevzu buradan çıkmış diyenler de oldu 👇
"Sağlıklı bir ilişki" 👇
En azından hesabınızı parasız kullanmıyor 👇
Galiba gelen her zaman aşk itirafı olmuyor👇
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Bonkörlük mü, aşk mı?👇
İşte, 1 TL'ye şükrettiren o görüntü... 👇
Var mı artıran? 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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