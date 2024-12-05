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Meblağ Bu Kez 1 TL Değildi! Aramaları Engellenince Çareyi Para Transferiyle "Beni Ara" Demekte Buldu!

Meblağ Bu Kez 1 TL Değildi! Aramaları Engellenince Çareyi Para Transferiyle "Beni Ara" Demekte Buldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 09:35

Aramaları engellenen sevgililerin, derdini para transferi ile anlattığını pek çok kez gördük! Ama bu kez meblağ 1 TL değildi. Önce 100 TL gönderdi, istediği dönüşü alamayınca miktarı kademeli olarak artırdı. Haliyle sosyal medya kullanıcıları bu duruma hemen müdahale etti. '3 bin TL olana kadar bekle' diyen de vardı. Bu iletişim yolunu sağlıksız bulan da! Peki sizce kim haklı? 

Hadi başlayalım!

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Ah ah... nerede o eski aşklar! Bir zamanlar, sevgilin trip atıp her zaman yürüdüğü yoldan yürümeyince bakkalın çırağı ile aşk mektubu gönderilirdi. Şimdi banka ile para gönderiliyor... Görünen o ki aşklar da enflasyona tabii!

İşte, son dönemlerde erkeklerin küslüğe çözüm olarak bulduğu para transferi yöntemi! 👇

İşte, son dönemlerde erkeklerin küslüğe çözüm olarak bulduğu para transferi yöntemi! 👇
twitter.com

Beyefendi meblağ artırdı, sosyal medya yorumlarda coştu! Gelin, o yorumlardan bazılarına birlikte göz atalım.

Dedik ya çoğunluğun çözümü 1 TL! 👇

Dedik ya çoğunluğun çözümü 1 TL! 👇
twitter.com

Bu biraz ağır olmaz mıydı?👇

Bu biraz ağır olmaz mıydı?👇
twitter.com

Sanıyoruz artık 1 TL sezonu kapanmış! 👇

Sanıyoruz artık 1 TL sezonu kapanmış! 👇
twitter.com
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Peki, ilişkide siz hangi tarafsınız?👇

Peki, ilişkide siz hangi tarafsınız?👇
twitter.com

Enflasyon... 👇

Enflasyon... 👇
twitter.com

Gerçi hâlâ 1 liralık yazanlar da varmış 👇

Gerçi hâlâ 1 liralık yazanlar da varmış 👇
twitter.com

Ama Batu istikrarlı 👇

Ama Batu istikrarlı 👇
twitter.com

Sevgi bu mu sizce? 👇

Sevgi bu mu sizce? 👇
twitter.com
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Gördüğünüz gibi bu işin olayı 1 TL 👇

Gördüğünüz gibi bu işin olayı 1 TL 👇
twitter.com

Ama mevzu buradan çıkmış diyenler de oldu 👇

Ama mevzu buradan çıkmış diyenler de oldu 👇
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"Sağlıklı bir ilişki" 👇

"Sağlıklı bir ilişki" 👇
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En azından hesabınızı parasız kullanmıyor 👇

En azından hesabınızı parasız kullanmıyor 👇
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Galiba gelen her zaman aşk itirafı olmuyor👇

Galiba gelen her zaman aşk itirafı olmuyor👇
twitter.com
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Bonkörlük mü, aşk mı?👇

Bonkörlük mü, aşk mı?👇
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İşte, 1 TL'ye şükrettiren o görüntü... 👇

İşte, 1 TL'ye şükrettiren o görüntü... 👇
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Var mı artıran? 👇

Var mı artıran? 👇
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Bizim sözümüz burada biter! 👇

Bizim sözümüz burada biter! 👇
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Yorumlarda buluşalım. 👇

Yorumlarda buluşalım. 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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