Meblağ Bu Kez 1 TL Değildi! Aramaları Engellenince Çareyi Para Transferiyle "Beni Ara" Demekte Buldu!

Aramaları engellenen sevgililerin, derdini para transferi ile anlattığını pek çok kez gördük! Ama bu kez meblağ 1 TL değildi. Önce 100 TL gönderdi, istediği dönüşü alamayınca miktarı kademeli olarak artırdı. Haliyle sosyal medya kullanıcıları bu duruma hemen müdahale etti. '3 bin TL olana kadar bekle' diyen de vardı. Bu iletişim yolunu sağlıksız bulan da! Peki sizce kim haklı?

Hadi başlayalım!