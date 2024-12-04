İtalya ile Eğitim Vizesi Krizi: Öğrenci Vize Başvuruları Durduruldu
İtalya ile Eğitim Vizesi Krizi: Öğrenci Vize Başvuruları Durduruldu
İtalya’da üniversitede okuma hakkı kazanmasına rağmen vize alamayan yaklaşık 900 Türk öğrenci mağdur olmuştu. İtalya’nın öğrencilere vize hakkı tanımaması sonrasında öğrenciler İstanbul Beyoğlu’nda bulunan başkonsolosluk önünde eylem yapmıştı. İtalya ile öğrenci vizesi krizinde yeni bir gelişme daha yaşandı. İtalya vizesi için yetkili olan iData şirketi, İtalya’dan vize almak isteyen öğrencilerden başvuru alınmayacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk vatandaşları, Schengen vizesi almakta büyük zorluk çekiyor. AB ülkeleri, yaşanan vize sıkıntısı için artan iltica taleplerini ve konsolosluklardaki yoğunluğu sebep gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtalya’da bulunan üniversitelere kabul almasına rağmen vize alamadığı için eğitim hakkı engellenen öğrenciler de geçtiğimiz günlerde seslerini duyurmak için eylem yapmıştı.
İtalya ile yaşanan eğitim vizesi krizinde yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Türkiye'de İtalya vizesi için tek yetkili kurum olarak iData, İtalya'da üniversite okumak isteyen öğrenciler için vize başvurusu almayı durdurduğunu açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın