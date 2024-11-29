Angela Merkel’in Anıları: Türkiye Vize Serbestisinden Nasıl Vazgeçti?
Angela Merkel’in Anıları: Türkiye Vize Serbestisinden Nasıl Vazgeçti?
Almanya’da 16 yıl boyunca başbakanlık görevinde bulunan Angela Merkel’in anılarının yer aldığı kitap geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini almıştı. Merkel’in anı kitabında, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan “mültecileri geri kabul anlaşması” ile ilgili de bilgiler yer aldı. Eski Almanya Başbakanı, AB’nin Türkiye’ye 3 milyar euro vererek mültecilerin Türkiye’de kalmasını sağladığını yazdı. Ayrıca Türk vatandaşlarına Avrupa’da vize serbestliği sağlayacak görüşmelerde yaşananlar da kitabın ilgi çeken detaylarından oldu.
Kaynak: Sözcü
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in anılarını yazdığı “Özgürlük” kitabının yankıları sürüyor.
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Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Merkel’in kitabında Türkiye ile yapılan ve çok tartışılan mülteci anlaşması ile AB vize serbestliği görüşmeleri de dikkat çekti.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göçmen sorununda çalışmanın karşılığı Avrupa’ya vize serbestisi idi” diyen Merkel, “Türkiye olmasaydı, ölümüne yola çıkan insan sayısını azaltmayı başaramazdık. Erdoğan ve Davutoğlu ile görüştük, anlaştık. AB, Türkiye’ye 3 milyar euro verecek, Suriyeliler Türkiye’de kalacak, bu parayla onlara orada okullar, yerleşim yerleri yapılacaktı. Türkiye, kaçak Suriyeliler’e çalışma izni de verecekti” ifadelerini kullandı.
Merkel, anlaşma sonrası günde AB’ye geçen kaçak göçmen sayısının 7 binden 3 bine gerilediğini söyledi.
Mülteci anlaşmasının yapıldığı görüşmelerde, Türk vatandaşları için vize serbestliği de gündeme geldi. “Yeni bir AB başlığının açılacağı sözü“ verildi ama bu sözün yerine getirilmesi için Geri Kabul Anlaşması’na şart konulmadı. Türkiye’nin kaçakları tutması ise tersine yükümlülük olarak anlaşmaya alındı. AB, tabii ki sözünü tutmadı, vize serbestisi yürürlüğe girmedi. Aksine Türkler’e vize zorlaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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