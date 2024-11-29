Angela Merkel’in Anıları: Türkiye Vize Serbestisinden Nasıl Vazgeçti?

Almanya’da 16 yıl boyunca başbakanlık görevinde bulunan Angela Merkel’in anılarının yer aldığı kitap geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini almıştı. Merkel’in anı kitabında, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan “mültecileri geri kabul anlaşması” ile ilgili de bilgiler yer aldı. Eski Almanya Başbakanı, AB’nin Türkiye’ye 3 milyar euro vererek mültecilerin Türkiye’de kalmasını sağladığını yazdı. Ayrıca Türk vatandaşlarına Avrupa’da vize serbestliği sağlayacak görüşmelerde yaşananlar da kitabın ilgi çeken detaylarından oldu.

Kaynak: Sözcü