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Sahte Dolar Operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı’dan Rusya İddiası

Sahte Dolar Operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı’dan Rusya İddiası

Dolar
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2024 - 10:47

Türkiye’de son aylarda özellikle 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların çok yayıldığı için banka ve Kapalıçarşı esnafının dolar alımını kapattığı iddia ediliyordu. Adana’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, banka ATM’lerinden geçen sahte dolar basan bir çete çökertildi. Çete üyelerinin, yaklaşık 7 ay önce kentte iki farklı bankanın ATM'sine 100 dolar banknot şeklinde 45 bin 800 dolar yatırdığı belirledi. Öte yandan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sahte dolar operasyonun arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etti.

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Para sayma makinelerinde de geçen sahte doların piyasalarda çok olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Para sayma makinelerinde de geçen sahte doların piyasalarda çok olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Adana merkezli 3 ilde ATM'lere 45 bin 800 sahte dolar yatıran şebekeye yönelik yapılan operasyonda 15 kişi yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi.

Adana merkezli 3 ilde ATM'lere 45 bin 800 sahte dolar yatıran şebekeye yönelik yapılan operasyonda 15 kişi yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan 15 şüphelinin, polise hemen hemen aynı savunmayı yaptığı öğrenildi.

Emniyette sorguya alınan 15 şüphelinin, polise hemen hemen aynı savunmayı yaptığı öğrenildi.

Yapılan savunmada şüpheliler, “Kumarda parayı kazandım, bana verilen doları sahte olduğunu bilmiyordum” dediği iddia edildi.

Yapılan savunmada şüpheliler, “Kumarda parayı kazandım, bana verilen doları sahte olduğunu bilmiyordum” dediği iddia edildi.

Rasim Ozan Kütahyalı ise En Son Haber isimli internet sitesinde yaptığı açıklamalarda sahte dolar operasyonun arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı ise En Son Haber isimli internet sitesinde yaptığı açıklamalarda sahte dolar operasyonun arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etti.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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