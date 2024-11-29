Sahte Dolar Operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı’dan Rusya İddiası

Türkiye’de son aylarda özellikle 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların çok yayıldığı için banka ve Kapalıçarşı esnafının dolar alımını kapattığı iddia ediliyordu. Adana’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, banka ATM’lerinden geçen sahte dolar basan bir çete çökertildi. Çete üyelerinin, yaklaşık 7 ay önce kentte iki farklı bankanın ATM'sine 100 dolar banknot şeklinde 45 bin 800 dolar yatırdığı belirledi. Öte yandan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sahte dolar operasyonun arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etti.