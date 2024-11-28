Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır? Gerçek Dolar ve Sahte Doları Ayırt Etmenin Yolları
Türkiye sahte dolar kriziyle sarsıldı. Ülkede 600 milyon dolar tutarında 50 ve 100 dolarlık banknotların Güneydoğu sınırından sokulduğu ileri sürülüyor. Döviz ve bankalar 50-100 dolar alım satımını durdurdu. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada gerekli çalışmaların yürütüldüğü; para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrollerinin ve güncellemelerinin yapıldığı açıklandı.
Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? Gerçek dolar ve sahte dolar nasıl ayırt edilir? Emniyet Genel Müdürlüğü, 'ABD Doları Banknotlardaki güvenlik özellikleri' başlıklı bir makale yayınladı. İşte sahte doları ayırt etmenin yolları.
Ülke 600 milyon tutarında sahte dolar skandalıyla sallandı. İddialara göre piyasada bu tutarın tümü 50 ve 100 dolarlık banknotlardan oluşuyor.
Sahte doların ilk olarak Antalya’da patlak verdiği öğrenildi. Antalya’da kripto para alım satımında kullanılan sahte dolarlar büyük bir skandalın perdesini araladı.
Merkez Bankası’nın konuyla ilgil yaptığı açıklamada konunun adli mercilere intikal ettiği ve gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.
Son aylarda 50 ve 100 dolarlık banknot alan vatandaşlar endişeli. Vatandaşlar sahte doların nasıl ayırt edildiğini merak ediliyor. Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? Gerçek dolar ve sahte dolar nasıl ayırt edilir?
Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır?
Gerçek Dolar ve Sahte Doları Ayırt Etmenin Yolları
3. Kabartma Baskı
4. Ortada bulunan mavi bantlar
5. Renk değiştiren mürekkep
6. UV Özellikleri
7. Renklendirilmiş kağıtlar
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