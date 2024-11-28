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Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır? Gerçek Dolar ve Sahte Doları Ayırt Etmenin Yolları

Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır? Gerçek Dolar ve Sahte Doları Ayırt Etmenin Yolları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.11.2024 - 17:16

Türkiye sahte dolar kriziyle sarsıldı. Ülkede 600 milyon dolar tutarında 50 ve 100 dolarlık banknotların Güneydoğu sınırından sokulduğu ileri sürülüyor. Döviz ve bankalar 50-100 dolar alım satımını durdurdu. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada gerekli çalışmaların yürütüldüğü; para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrollerinin ve güncellemelerinin yapıldığı açıklandı. 

Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? Gerçek dolar ve sahte dolar nasıl ayırt edilir? Emniyet Genel Müdürlüğü, 'ABD Doları Banknotlardaki güvenlik özellikleri' başlıklı bir makale yayınladı. İşte sahte doları ayırt etmenin yolları.

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Ülke 600 milyon tutarında sahte dolar skandalıyla sallandı. İddialara göre piyasada bu tutarın tümü 50 ve 100 dolarlık banknotlardan oluşuyor.

Ülke 600 milyon tutarında sahte dolar skandalıyla sallandı. İddialara göre piyasada bu tutarın tümü 50 ve 100 dolarlık banknotlardan oluşuyor.

Sahte dolar piyasada paniğe yol açtı. Döviz büroları ve bankalar geçici süreliğine dolar alım satımını durdurdu. Bu sahte dolarlar para sayma makinelerinden bile geçiyor. Sahte dolarların piyasadan toplatılması bekleniyor.

Sahte doların ilk olarak Antalya’da patlak verdiği öğrenildi. Antalya’da kripto para alım satımında kullanılan sahte dolarlar büyük bir skandalın perdesini araladı.

Sahte doların ilk olarak Antalya’da patlak verdiği öğrenildi. Antalya’da kripto para alım satımında kullanılan sahte dolarlar büyük bir skandalın perdesini araladı.

Sahte doların Güneydoğu sınırından Türkiye’ye kaçak sokulduğu tahmin ediliyor.

Merkez Bankası’nın konuyla ilgil yaptığı açıklamada konunun adli mercilere intikal ettiği ve gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Merkez Bankası’nın konuyla ilgil yaptığı açıklamada konunun adli mercilere intikal ettiği ve gerekli çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamada para sayma, ATM makinelerinin kontrol ve güncellemelerinin de yapıldığı belirtildi.

Son aylarda 50 ve 100 dolarlık banknot alan vatandaşlar endişeli. Vatandaşlar sahte doların nasıl ayırt edildiğini merak ediliyor. Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? Gerçek dolar ve sahte dolar nasıl ayırt edilir?

Son aylarda 50 ve 100 dolarlık banknot alan vatandaşlar endişeli. Vatandaşlar sahte doların nasıl ayırt edildiğini merak ediliyor. Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? Gerçek dolar ve sahte dolar nasıl ayırt edilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü,  'ABD Doları Banknotlardaki güvenlik özellikleri' başlığıyla yayımladığı makalede sahte dolar ve gerçek doları ayırt etmenin yollarına yer verdi.

Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır?

Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır?

1. Emniyet Şeridi: 1996 öncesi basılan ABD Doları’nda emniyet şeridi bulunmuyor. 1996 yılında sonra tedavüle sürülen dolarlarda emniyet şeridi bulunuyor. 

50 ve 100 dolar ışığa tutulduğunda enine dik olarak yerleştirilmiş rakamla kupür değeri ve USA ibaresi yer alıyor. 

20,10,5 ve 2 dolarda ise kupür değerleri yazılı olarak yazılmış bir şekilde yer alıyor. Yanında yine USA ibaresi bulunuyor.

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Gerçek Dolar ve Sahte Doları Ayırt Etmenin Yolları

Gerçek Dolar ve Sahte Doları Ayırt Etmenin Yolları

2. Filigran

Dolar, ışığa tutulduğunda ön yüzü sağ tarafındaki boşlukta para kağıdı üretimi sırasında kağıdın inceltilmesi yöntemi ile basılmış banknot üzerinde bulunan resmi filigran olarak kopyası yer alıyor.

3. Kabartma Baskı

3. Kabartma Baskı

Dolarda ön ve arka yüzünde kabartma baskı yapılmıştır. Banknotta yer alan portre, yazı ve seri numaralar kabartmalı olarak yer alıyor. Parmağı üzerinde dolaştırdığınızda bu kabartmaları hissedebilirsiniz.

4. Ortada bulunan mavi bantlar

4. Ortada bulunan mavi bantlar

Piyasaya sürülen sahte beyaz dolarların ortasında mavi şerit bulunmuyor. Ancak gerçek 100 doların  ortasında 3D güvenlik bandı kullanılıyor. Banknot hareket ettirildikçe bant üzerinde bulunan çanlar 100 rakamına dönüşüyor.

5. Renk değiştiren mürekkep

5. Renk değiştiren mürekkep

  • 10 dolar: 200 yılında basılan bu doların ön yüzünde 10 rakamı dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyaha dönüşüyor. 2006 baskısında ise 10 sayısı bakır renkten yeşil rengine dönüşüyor. 

  • 20 dolar: 1998 ve 2003 yılında basılan 20 doların ön yüzündeki rakam dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyaha dönüşüyor.

  • 50 dolar: 1997 yılında basılan bu doların ön yüzünde bulunan 50 rakamı dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah oluyor. 2004 yılındaki baskıda ise bakır renginden yeşile dönüşüyor.

  • 100 dolar: 1996 ve 1999 yıllarında basılan banknotta yer alan 100 rakamı dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görülüyor. 2011 yılı baskında bakır renginden yeşile dönüşüyor.

6. UV Özellikleri

6. UV Özellikleri

Tüm dolar banknotları ultraviyole ışığı emen pamuk-keten esaslı kağıda basılmıştır. İçinde kırmızı ve mavi kılcal lifler yer alıyor. Para serileri emniyet şeridi UV ışığı altında parlıyor. 

Emniyetin makalesine ulaşmak için tıklayınız

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7. Renklendirilmiş kağıtlar

7. Renklendirilmiş kağıtlar

  • 1996 yılında dolar banknotları yeşil ve siyah renklerle basıldı.

  • 2004 yılı 50 dolar baskısında mavi, kırmızı, yeşil renkler kullanıldı.

  • 2006 yılı 10 dolar baskısında siyah, turuncu, yeşil renkler kullanıldı.

  • 2008 yılı 5 dolar baskısında siyah, mor, yeşil renkler kullanıldı.

  • 2011 yılı 100 dolar baskısında mavi, turun, sarı, yeşil, siyah renkler kullanıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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