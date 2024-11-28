Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır? Gerçek Dolar ve Sahte Doları Ayırt Etmenin Yolları

Türkiye sahte dolar kriziyle sarsıldı. Ülkede 600 milyon dolar tutarında 50 ve 100 dolarlık banknotların Güneydoğu sınırından sokulduğu ileri sürülüyor. Döviz ve bankalar 50-100 dolar alım satımını durdurdu. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada gerekli çalışmaların yürütüldüğü; para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrollerinin ve güncellemelerinin yapıldığı açıklandı.

Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır? Gerçek dolar ve sahte dolar nasıl ayırt edilir? Emniyet Genel Müdürlüğü, 'ABD Doları Banknotlardaki güvenlik özellikleri' başlıklı bir makale yayınladı. İşte sahte doları ayırt etmenin yolları.