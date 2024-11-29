CNN Türk’te Suriye Kaosu: "Uzmanlar" Sorular Karşısında Terledi!

CNN Türk’te yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu programda son günlerde artan Suriye’deki çatışmalar konu edildi. “Uzmanlar”, Ahmet Hakan’ın basit soruları karşısında terledi ve yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündem oldu. Programda, Suriye’deki çatışmalarda yer alan örgütlerin kısaltmaları ve rakamlar da birbirine girdi.