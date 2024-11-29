CNN Türk’te Suriye Kaosu: "Uzmanlar" Sorular Karşısında Terledi!
CNN Türk’te Suriye Kaosu: "Uzmanlar" Sorular Karşısında Terledi!
CNN Türk’te yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu programda son günlerde artan Suriye’deki çatışmalar konu edildi. “Uzmanlar”, Ahmet Hakan’ın basit soruları karşısında terledi ve yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündem oldu. Programda, Suriye’deki çatışmalarda yer alan örgütlerin kısaltmaları ve rakamlar da birbirine girdi.
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Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve Türkiye’nin desteklediği gruplar, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın kontrolünde bulunan Halep’e karşı saldırı başlatmıştı.
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Son günlerde artan Suriye’deki çatışmalar, Ahmet Hakın’ın moderatörülüğünü yaptığı CNN Türk’teki programda da konuşuldu.
Programda, silahlı grupların kısaltmaları karıştı ve adeta kaos yaşandı.
İşte o görüntüler 👇
Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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