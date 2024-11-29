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Emniyette Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete’de: 2 İlin Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Emniyette Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete’de: 2 İlin Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2024 - 08:16

Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki üst düzey atamalar dikkat çekti. 2 kentin İl Emniyet Müdürü görevden alınırken, 6 kentin de İl Emniyet Müdürü değiştirildi.

İşte Resmi Gazete'de yer alan yeni atamalar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameyle, Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameyle, Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı getirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay getirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay getirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz atandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz atandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici atandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici atandı.
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy getirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy getirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne de Ahmet Acar getirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne de Ahmet Acar getirildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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