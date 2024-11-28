Rasim Ozan Kütahyalı Açıkladı: “Tuncer Bakırhan Abdullah Öcalan’la Görüşmek İçin İmralı’ya Gidiyor”
Rasim Ozan Kütahyalı Açıkladı: “Tuncer Bakırhan Abdullah Öcalan’la Görüşmek İçin İmralı’ya Gidiyor”
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Youtube’da yaptığı programda Adalet Bakanlığı’nın DEM Partinin Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusunu kabul ettiğini, DEM Parti adına Tuncer Bakırhan’ın İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşeceğini açıkladı. Kütahyalı açıklamasında Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıktıktan sonra kalacağı evin, evdeki eşyaların bile hazır olduğunu iddia etti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan çıksın, gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısı ile başlayan süreçte yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı Youtube programında yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı’nın, DEM Partinin Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusunu kabul ettiğini belirtti.
DEM Parti adına İmralı’ya Tuncer Bakırhan’ın giderek Abdullah Öcalan ile görüşeceğini dile getiren Rasim Ozan Kütahyalı, Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıktıktan sonra kalacağı evin, evdeki eşyaların bile hazır olduğunu iddia etti.
İşte Rasim Ozan Kütahyalı’nın Youtube programında yaptığı açıklamalar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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