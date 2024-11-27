DEM Parti ve Abdullah Öcalan Görüşmesi: “Hafta Sonu Olabilir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada DEM Parti ile tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın görüşmesi gerektiğini söylemişti. DEM Parti’nin yaptığı başvuruya, henüz bakanlıktan cevap gelmedi. MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, bakanlığın görüşmeye kısa süre içinde olumlu yanıt vereceğini söyledi. Müftüoğlu ayrıca, DEM Parti ile Öcalan görüşmesinin bu hafta sonu yapılabileceğini de ifade etti.