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DEM Parti ve Abdullah Öcalan Görüşmesi: “Hafta Sonu Olabilir”

DEM Parti ve Abdullah Öcalan Görüşmesi: “Hafta Sonu Olabilir”

Abdullah Öcalan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2024 - 21:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada DEM Parti ile tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın görüşmesi gerektiğini söylemişti. DEM Parti’nin yaptığı başvuruya, henüz bakanlıktan cevap gelmedi. MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, bakanlığın görüşmeye kısa süre içinde olumlu yanıt vereceğini söyledi. Müftüoğlu ayrıca, DEM Parti ile Öcalan görüşmesinin bu hafta sonu yapılabileceğini de ifade etti.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Meclis’te düzenlenen grup toplantısında DEM Parti ile Abdullah Öcalan görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Meclis’te düzenlenen grup toplantısında DEM Parti ile Abdullah Öcalan görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise DEM Parti’nin dilekçesini değerlendireceklerini söylemişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise DEM Parti’nin dilekçesini değerlendireceklerini söylemişti.

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Tv100’de katıldığı programda bakanlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre görüşmeye izin çıkacağını söyledi.

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Tv100’de katıldığı programda bakanlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre görüşmeye izin çıkacağını söyledi.

Müftüoğlu, görüşmenin ise hafta sonu yapılabileceğini söyledi.

Müftüoğlu, görüşmenin ise hafta sonu yapılabileceğini söyledi.

Mehmet Müftüoğlu’nun açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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