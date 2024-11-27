Adliyede Yasak Aşk: Kadın Ağır Ceza Hakimi Balkondan Atlamış!
Adliyede Yasak Aşk: Kadın Ağır Ceza Hakimi Balkondan Atlamış!
Ankara Adliyesi’nde yaşanan yasak aşk skandalının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Y.G., aynı adliyede görevli savcı H.C. ile aşk yaşamaya başladı. Savcının, boşanma aşamasında olduğu Yargıtay hakimi eşi N.C., ikiliyi aynı evde yakalayınca, hakim Y.G. balkondan atladı. Yaşanlar sonrasında savcı H.C., geçtiğimiz günlerde yayınlanan HSK kararnamesiyle Şanlıurfa’ya tayin edildi.
Kaynak: Ekran Haber
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Ankara Adliyesi’nde görevli bir hakim ve savcı ile birlikte Yargıtay’da tetkik hakiminin karıştığı yasak aşk skandalının detayları ortaya çıktı.
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Ekran Haber’de yer alan iddiaya göre; Ağır Ceza Başkanı Y.G., Cumhuriyet Savcısı'nın yaşadığı aynı binada bulunan bir akrabasını ziyarete gitti. Ardından da Cumhuriyet Savcısı'nın daveti üzerine evine gitti.
Bir süre sonra ise savcının boşanma aşamasında olduğu hakim eşi kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Israrla çalmaya devam edince, kapı açıldı.
Savcının karısını karşısında görüp panikleyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı korkuyla balkondan aşağı atladı. Birçok kemiğinde kırık oluşan Y.G. hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayati tehlikesini atlattı.
Olayın duyulmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu da harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan HSK Güz Kararnamesiyle Savcı H.C. Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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