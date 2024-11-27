2025 Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Belli Oldu: IMEI Kaydı Fiyatında Rekor Artış
2025 Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Belli Oldu: IMEI Kaydı Fiyatında Rekor Artış
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu yılın değerleme oranı belirlendi. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte pasaport, ehliyet, kimlik ve yurt dışından getirilen telefon kayıt harçları değişti. Yurt dışından getirilen IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 bin liradan 45 bin 614 TL’ye yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları artan ücretlere karşı tepki gösterdi.
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden değerleme oranı (YDO) 43,93 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte 2025’te pek çok kaleme cep yakan zam geldi.
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Zamlardan her zaman olduğu gibi yurt dışından getirilen, getirilecek olan telefonlar da nasibini aldı. Öyle ki yurt dışı telefon kayıt harcı (IMEI ücret) 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya yükseldi.
Türkiye'de artan cep telefonları fiyatlarına karşı yurt dışından telefon almak birkaç sene öncesine kadar bütçe dostu olarak tanımlanıyordu. Ancak hem telefonun yurt dışı fiyatı hem de Türkiye'deki kayıt ücretleri birleşince ortaya devasa bir ücret çıkıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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