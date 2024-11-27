2025 Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti Belli Oldu: IMEI Kaydı Fiyatında Rekor Artış

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu yılın değerleme oranı belirlendi. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranla birlikte pasaport, ehliyet, kimlik ve yurt dışından getirilen telefon kayıt harçları değişti. Yurt dışından getirilen IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 bin liradan 45 bin 614 TL’ye yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları artan ücretlere karşı tepki gösterdi.