Konya’da Kadına Şiddet: 19 Yaşındaki Genç Kıza İşkence Etti, Serbest Kaldı!
Konya’da Kadına Şiddet: 19 Yaşındaki Genç Kıza İşkence Etti, Serbest Kaldı!
Konya’da 19 yaşındaki S.A. isimli genç kız, ayrılmak istediği sevgilisi 24 yaşındaki Hüseyin S. ve arkadaşı Bayram T. tarafından darbedildi. Sonrasında kaldığı yurdun önüne adeta “atılan” genç kız, polise giderek şikayetçi oldu. 2 arkadaş, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kız, yaşadıklarını anlatarak yetkililerden yardım istedi.
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Konya’da bir iş insanın oğlu olan Hüseyin S., arkadaşı Bayram T. ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen S.A.’yı arabada darbetti.
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Sonrasında genç kızı evine götüren Hüseyin S., sabah kadar genç kızı dövdü.
Evde saatler süren işkencenin ardından, Hüseyin S., S.A.'yı kaldığı yurdun önüne bırakıp kaçtı.
S.A. polise giderek şikayetçi olurken, gözaltına alınan Hüseyin S. ve arkadaşı Bayram T. suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 arkadaş, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Genç kız yaşananları böyle anlattı 👇
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S.A.'nın avukatlarından Muhammet Çağrı Türk, "Müvekkilimiz tedirgin bir haldeydi. Şikayetçi olmaktan da tedirgindi, korkuyordu. Çünkü bir gece boyunca işkenceye maruz kalmıştı. Şikayetçi olduktan sonra şüpheli ve şüphelinin ailesi tarafından işkence görmekten korkmaktaydı. Müvekkille birlikte hastaneye gittik, raporlarını aldık ve darbedildikten sonraki fotoğraflarıyla birlikte savcılığa başvurduk. Şüphelinin eylemlerinin içerisinde 4-5 farklı suçun olduğunu görmekteyiz. Gece boyunca müvekkili tehdit etmiş, hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkili yaralamış, gece boyunca da evinde zorla tutarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu oluşmuştur. Müvekkilin telefonu ve cüzdanına da el koyarak yağma suçunu işlemiştir. Burada bu kadar suç tipini barındıran ve gece boyunca müvekkile işkencede bulunan şüphelinin burada adli kontrol ile serbest bırakılması gerek müvekkilin gerekse toplumun vicdanını derinden yaralamıştır" dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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