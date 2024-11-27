Ev Hapsi Kararı Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama Geldi!
Ev Hapsi Kararı Kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den İlk Açıklama Geldi!
Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılanacak olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı dün akşam saatlerinde kaldırılmıştı. Serdar Ortaç’ın ardından diğer yargılanacak isimlerden biri olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in de ev hapsi kararının kaldırıldığı geçtiğimiz saatlerde öğrenildi. Mehmet Ali Erbil'den konuya dair ilk açıklama geldi!
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Yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında pek çok ünlü isim ve sosyal medya fenomeni gözaltına alınmıştı.
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Soruşturma kapsamında 10 isim tutuklanırken Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi cezası verilmişti.
Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılanacak olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı dün akşam saatlerinde kaldırılmıştı.
Serdar Ortaç’ın ardından diğer yargılanacak isimlerden biri olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in de ev hapsi kararının kaldırıldığı geçtiğimiz saatlerde öğrenildi.
Ünlü isimden ilk açıklama ise geçtiğimiz saatlerde geldi. Erbil, konuyla ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.
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İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklaması 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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