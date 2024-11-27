Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel İkizlerin Merak Edilen Hastalığını İlk Kez Açıkladı: "İnşallah Geçecek"
Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel İkizlerin Merak Edilen Hastalığını İlk Kez Açıkladı: "İnşallah Geçecek"
2017'de aşk yaşamaya başlayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli ve asil bir düğünle dünyaevine girmiş, evliliklerinin ikinci yılında ise ikiz bebeklerin müjdesini vermişlerdi. Tatlıses çifti, 22 Ocak'ta babalarının isimlerini yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını almışlardı. Ünlü çift bir süre sağlık problemleri ile uğraşmışlardı. Şefkatli ikizlerin hastalığını ilk kez açıkladı!
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2017'de aşk yaşamaya başlayan 2021 yılında ise görkemli ve asil bir düğün ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Evliliklerin ikinci yılında ikiz bebek haberini duyuran Tatlıses çifti, 22 Ocak'ta babalarının isimlerini yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar.
Emir ve Ayel ikizlerin eğlenceli hallerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Yasemin Şefkatli, bir süre ikizlerin sağlık problemleri ile uğraşmış daha sonra da bebekler sağlığına kavuşmuştu.
Ancak Yasemin Şefkatli'nin yaptığı paylaşımlarda bir süredir ikizlerin gözlerinin yaşlı olması dikkat çekmişti.
Şefkatli, geçtiğimiz saatlerde ikizlerin rahatsızlığını ilk kez açıklayarak "Hep soruyorsunuz gözler niye yaşlı. Göz yaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var inşallah geçecek'' ifadelerinde bulundu.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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