Yasemin Şefkatli Emir ve Ayel İkizlerin Merak Edilen Hastalığını İlk Kez Açıkladı: "İnşallah Geçecek"

2017'de aşk yaşamaya başlayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli ve asil bir düğünle dünyaevine girmiş, evliliklerinin ikinci yılında ise ikiz bebeklerin müjdesini vermişlerdi. Tatlıses çifti, 22 Ocak'ta babalarının isimlerini yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını almışlardı. Ünlü çift bir süre sağlık problemleri ile uğraşmışlardı. Şefkatli ikizlerin hastalığını ilk kez açıkladı!