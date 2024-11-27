'Kara Para Aklama' İddialarını Yapay Zekaya Soran Dilan Polat Cevaptan Memnun Kalınca Laf Sokmayı Unutmadı!

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmiş, ünlü fenomenin eski hayatına kaldığı yerden devam etmesi çok konuşulmuştu. Dilan Polat, sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşımlar yapmaya devam etmiş, bu süre zarfında da sık sık geliri olmadığını dile getirmişti. Polat, bu kez de haklarındaki kara para aklama iddialarını yapay zekaya sordu. Aldığı cevaptan memnun kalan Polat, laf sokmayı da unutmadı!