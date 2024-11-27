'Kara Para Aklama' İddialarını Yapay Zekaya Soran Dilan Polat Cevaptan Memnun Kalınca Laf Sokmayı Unutmadı!
'Kara Para Aklama' İddialarını Yapay Zekaya Soran Dilan Polat Cevaptan Memnun Kalınca Laf Sokmayı Unutmadı!
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmiş, ünlü fenomenin eski hayatına kaldığı yerden devam etmesi çok konuşulmuştu. Dilan Polat, sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşımlar yapmaya devam etmiş, bu süre zarfında da sık sık geliri olmadığını dile getirmişti. Polat, bu kez de haklarındaki kara para aklama iddialarını yapay zekaya sordu. Aldığı cevaptan memnun kalan Polat, laf sokmayı da unutmadı!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti hatırlarsanız.
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Cezaevine girmeden önce şatafatlı hayatı ve gösterişli paylaşımları ile dikkat çeken Dilan Polat ailesi tahliyesinin ardından eski hayatına hızlı bir dönüş yapmış ve paylaşımları ile gündeme gelmeye devam etmişti.
Hatta sık sık bir geliri olmadığını dile getiren Polat'a güller yağmaya devam etmiş, reklam yaptığı paylaşımlar da hiç kesilmemişti.
Ünlü fenomen bu kez de haklarındaki 'Kara para aklama' iddialarını yapay zekaya sordu! Yapay zekaya "Dilan Polat gerçekten kara para akladı mı?" diye soran Polat, aldığı cevaptan memnun kalınca laf sokmayı da unutmadı!
Dilan Polat yapay zekanın yanıtını Instagram hesabından paylaştı 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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