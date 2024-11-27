Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Meli Bendeli'den Çukur'daki Rol Arkadaşının Pembeli Pozlarına Büyük Gönderme!

2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan, geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısı için pembelere büründüğü pozları ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun pozları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz -yeni adıyla Meli Bendeli- aynı dizide rol aldığı Ceyhan'a büyük gönderme yaptı!