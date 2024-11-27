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Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Meli Bendeli'den Çukur'daki Rol Arkadaşının Pembeli Pozlarına Büyük Gönderme!

Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Meli Bendeli'den Çukur'daki Rol Arkadaşının Pembeli Pozlarına Büyük Gönderme!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
27.11.2024 - 10:54

2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan, geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısı için pembelere büründüğü pozları ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun pozları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz -yeni adıyla Meli Bendeli- aynı dizide rol aldığı Ceyhan'a büyük gönderme yaptı!

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2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği pozlar ile gündeme gelmişti.

2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği pozlar ile gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncunun Sober dergisinin "Aşk, Nefret, Aşk" sayısı için verdiği pozları ve pembe temasını görenler Ceyhan'ı Adanalı Ken'e benzetmeden geçememişti.

Ünlü oyuncunun Sober dergisinin "Aşk, Nefret, Aşk" sayısı için verdiği pozları ve pembe temasını görenler Ceyhan'ı Adanalı Ken'e benzetmeden geçememişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Cihangir Ceyhan ile Çukur dizisinde birlikte rol almışlardı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Cihangir Ceyhan ile Çukur dizisinde birlikte rol almışlardı hatırlarsanız.

İsmini Meli Bendeli olarak değiştiren ünlü oyuncu sık sık açıklamaları ile gündeme gelmiş geçtiğimiz günlerde de "Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı" açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

İsmini Meli Bendeli olarak değiştiren ünlü oyuncu sık sık açıklamaları ile gündeme gelmiş geçtiğimiz günlerde de "Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı" açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

O anlardan da burada bahsetmiştik 👇🏻

Meli Bendeli, bu kez de Cihangir Ceyhan'ın pembelere büründüğü pozlar hakkında yaptığı yorum ile gündeme geldi.

Meli Bendeli, bu kez de Cihangir Ceyhan'ın pembelere büründüğü pozlar hakkında yaptığı yorum ile gündeme geldi.
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Bendeli, "En azından bana o pembeyi hiçbir kaşe giydirmedi. Ben kendi rızamla giyindim" açıklamalarında bulunarak Ceyhan'a taş attı.

Bendeli, "En azından bana o pembeyi hiçbir kaşe giydirmedi. Ben kendi rızamla giyindim" açıklamalarında bulunarak Ceyhan'a taş attı.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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