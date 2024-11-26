Galatasaray'ın 'Yenge'si Torreira'nın Biricik Aşkı Devrim Özkan'dan Evlilik Teklifi Sorularına Manidar Yanıt!

Ülkemizin güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira ile doludizgin bir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ara veren ünlü çift, yeniden bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şans vermiş ve barışmanın ardından da evlilik iddiaları ortaya atılmıştı. Tabii iddiaların ardından Özkan'a sık sık evlilik soruları da sorulmaya başlandı. Özkan'dan sorulara manidar yanıt geldi!