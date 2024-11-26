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Galatasaray'ın 'Yenge'si Torreira'nın Biricik Aşkı Devrim Özkan'dan Evlilik Teklifi Sorularına Manidar Yanıt!

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Galatasaray'ın 'Yenge'si Torreira'nın Biricik Aşkı Devrim Özkan'dan Evlilik Teklifi Sorularına Manidar Yanıt!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
26.11.2024 - 14:17

Ülkemizin güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira ile doludizgin bir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ara veren ünlü çift, yeniden bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şans vermiş ve barışmanın ardından da evlilik iddiaları ortaya atılmıştı. Tabii iddiaların ardından Özkan'a sık sık evlilik soruları da sorulmaya başlandı. Özkan'dan sorulara manidar yanıt geldi!

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, uzun bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans vermiş ve ikinci bahar yaşamaya başlamışlardı hatırlarsanız.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, uzun bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans vermiş ve ikinci bahar yaşamaya başlamışlardı hatırlarsanız.

Aşklarına kaldıkları yerden devam eden ünlü çiftin barışmanın ardından çok kısa bir süre sonra Özkan ve Torreira'nın 2024 sonu ya da 2025 yazında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

Aşklarına kaldıkları yerden devam eden ünlü çiftin barışmanın ardından çok kısa bir süre sonra Özkan ve Torreira'nın 2024 sonu ya da 2025 yazında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

İddialar sosyal medyada dolaştıkça Devrim Özkan muhabirler ile her karşılaştığında evlilik soruları ile karşı karşıya kalmaktan kurtulamadı tabii.

İddialar sosyal medyada dolaştıkça Devrim Özkan muhabirler ile her karşılaştığında evlilik soruları ile karşı karşıya kalmaktan kurtulamadı tabii.

Ünlü oyuncu dün akşam katıldığı bir davette yine evlilik soruları ile karşı karşıya kalınca verebileceği en kibar yanıtı verdi. Tabii bu yanıt biraz da manidardı.

Ünlü oyuncu dün akşam katıldığı bir davette yine evlilik soruları ile karşı karşıya kalınca verebileceği en kibar yanıtı verdi. Tabii bu yanıt biraz da manidardı.

Özkan, evlilik sorularına "Evlenme teklifi sorularınızı Lucas'a sorabilirsiniz, kendisi İngilizce biliyor. Teklifi ben etmeyeceğime göre ona sorun." yanıtını verdi.

Özkan, evlilik sorularına "Evlenme teklifi sorularınızı Lucas'a sorabilirsiniz, kendisi İngilizce biliyor. Teklifi ben etmeyeceğime göre ona sorun." yanıtını verdi.

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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