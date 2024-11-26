Mısır Tatilinden Döner Dönmez ELLE Gecesinde Boy Gösteren Hande Erçel'in Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!

Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i ilk olarak Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile tanımıştık. Ünlü oyuncu hayatımıza girdiği günden itibaren gerek özel hayatı gerek kariyeri ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Mısır tatilinden döner dönmez ELLE gecesinde boy gösteren ünlü isim bu kez de kombini ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!