Mısır Tatilinden Döner Dönmez ELLE Gecesinde Boy Gösteren Hande Erçel'in Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!
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Mısır Tatilinden Döner Dönmez ELLE Gecesinde Boy Gösteren Hande Erçel'in Kombini Kullanıcıları İkiye Böldü!
Hakan Sabancı'yla olan ilişkisiyle bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i ilk olarak Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile tanımıştık. Ünlü oyuncu hayatımıza girdiği günden itibaren gerek özel hayatı gerek kariyeri ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Mısır tatilinden döner dönmez ELLE gecesinde boy gösteren ünlü isim bu kez de kombini ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!
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Hayatımıza 'Güneşin Kızları' dizisi ile giren ve o günden itibaren de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Hakan Sabancı ile yaklaşık 3 yıldır doludizgin bir aşk yaşayan Erçel, ilişkisi ile de sık sık gündeme geliyor, biricik sevgilisi Sabancı ile gezmelere bir türlü doyamıyor.
Son olarak sevgilisiyle gezilecek yerler listesinde Mısır'ı tikleyen Hande Erçel 👇🏻
31. yaş gününü de yine Hakan Sabancı ile birlikte Mısır'da romantik bir akşam yemeği eşliğinde kutlamıştı.
Ünlü oyuncu Mısır'dan döner dönmez kendisini ELLE gecesinde buldu! Elbisesiyle gecede boy gösteren Erçel'in kombini ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Kimileri Erçel'in yeni saçlarını ve kombinini çok beğenirken kimileri de bu tarzı Erçel'e hiç mi hiç yakıştırmadı! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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