Sessizliğini Koruyan Icardi'nin Aksine Wanda Nara'nın Yeni Hamlesi "Bunlar Kıskandırma Çabaları mı?" Dedirtti!

Magazin gündeminin en kaoslu ilişkilerinden birini yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme geliyor. Son olarak Icardi'nin evine gidip duşunu alan, makyajını yaptıran Nara'nın Icardi'yi taciz ettiği iddia edilmişti hatırlarsanız. Bir köşesine çekilen Icardi'nin aksine Wanda Nara'dan yeni bir hamle daha geldi. Nara'nın son pozları 'Bunlar kıskandırma çabaları mı?' dedirtti.