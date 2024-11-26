Sessizliğini Koruyan Icardi'nin Aksine Wanda Nara'nın Yeni Hamlesi "Bunlar Kıskandırma Çabaları mı?" Dedirtti!
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Sessizliğini Koruyan Icardi'nin Aksine Wanda Nara'nın Yeni Hamlesi "Bunlar Kıskandırma Çabaları mı?" Dedirtti!
Magazin gündeminin en kaoslu ilişkilerinden birini yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme geliyor. Son olarak Icardi'nin evine gidip duşunu alan, makyajını yaptıran Nara'nın Icardi'yi taciz ettiği iddia edilmişti hatırlarsanız. Bir köşesine çekilen Icardi'nin aksine Wanda Nara'dan yeni bir hamle daha geldi. Nara'nın son pozları 'Bunlar kıskandırma çabaları mı?' dedirtti.
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Bir dargın bir barışık olmalarına çok alıştığımız Wanda Nara ve Icardi ilişkisi son dönemlerde epey sallantıda. Hatta Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni gündemde adeta bir bomba etkisi yarattı biliyorsunuz ki.
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Her şeye rağmen biricik aşkı Wanda Nara'ya "Sen benim zayıf noktam hem de gücümsün" mesajı gönderen Icardi mesajına karşılık bulamamış, ikilinin ilişkisinde ipler iyice kopmuştu.
Boşanacakları söylenen Icardi ve Wanda Nara çiftinin ilişkisinde yaşanan son gelişme Nara'nın Icardi'nin evine giderek duş alıp saç ve makyaj yaptırması olmuş, bize de yaşananları şaşkınlıkla izlemek kalmıştı.
Icardi saçlarını yeniden sarıya boyatıp yeni imajıyla bir köşeye çekilirken bir türlü neler yaşandığınızı anlamlandıramadığımız bu ilişkide yeni hamle yine Wanda Nara'dan geldi.
Nara'nın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı "Bu pozlarla Icardi'yi kıskandırmaya mı çalışıyor?" dedirtti. Sizce Nara'nın yeni hamlesi Icardi'yi kıskandırmak olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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