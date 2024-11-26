Estetik mi Zayıflık mı? ELLE Gecesine Güzelliğiyle Damga Vuran Sinem Kobal'ın Çene Dolgusu Dillere Fena Düştü!

Akıllarımıza Selena karakteri ile kazınan Sinem Kobal'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktı biliyorsunuz ki. Şimdilerde Her Şeyin Başı Merkür isimli yeni projesi ile geri dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz akşam ELLE'in 25. yaşı için düzenlenen galaya katılan Kobal, bu kez de yeni görünümü ile gündeme geldi. Kobal'ın yeni görünümünü kimileri estetiğe bağlarken kimileri de kilo verişine bağladı.