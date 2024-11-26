Estetik mi Zayıflık mı? ELLE Gecesine Güzelliğiyle Damga Vuran Sinem Kobal'ın Çene Dolgusu Dillere Fena Düştü!
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Estetik mi Zayıflık mı? ELLE Gecesine Güzelliğiyle Damga Vuran Sinem Kobal'ın Çene Dolgusu Dillere Fena Düştü!
Akıllarımıza Selena karakteri ile kazınan Sinem Kobal'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktı biliyorsunuz ki. Şimdilerde Her Şeyin Başı Merkür isimli yeni projesi ile geri dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz akşam ELLE'in 25. yaşı için düzenlenen galaya katılan Kobal, bu kez de yeni görünümü ile gündeme geldi. Kobal'ın yeni görünümünü kimileri estetiğe bağlarken kimileri de kilo verişine bağladı.
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Hayatımıza yıllar önce giren ve akıllaramıza Selena dizisindeki 'iyilerin dostu' Selena rolü ile kazınan Sinem Kobal, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık gündeme gelen isimlerden bir tanesi.
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Herkesin estetik furyasına kendini kaptırdığı bu dönemde yüzünde herhangi bir işlem olmadığı bilinen Sinem Kobal, doğallığıyla övgülere boğuluyordu.
Ancak şimdilerde setlere geri dönen Sinem Kobal'ın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşım herkesi bir durup düşündürmüştü.
Geçtiğimiz akşam ELLE'in 25. yaşı için düzenlenen galada beyaz elbisesiyle boy gösteren Kobal, yine yüzündeki bariz değişim ile gündeme geldi.
Kimileri Kobal'ın çene dolgusu yaptırdığını söylerken kimileri de bu görünümün ünlü oyuncunun kilo vermesiyle alakalı olduğunu savundu.
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Gelin, ünlü oyuncunun yüzündeki değişime kim ne demiş birlikte bakalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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