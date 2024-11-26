Deniz Akkaya’dan Gözaltı Kararı Hakkında İlk Yorum: "Ego Delisi Olmuş Hakim..."
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Deniz Akkaya’dan Gözaltı Kararı Hakkında İlk Yorum: "Ego Delisi Olmuş Hakim..."
Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda kızı ile yaşadığı problemlerle sosyal medyada çok konuşulmuş, ünlü isim hakkında kızının vesayet davasına bakan hakim hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Deniz Akkaya hakkında çıkan gözaltı kararına dair ilk yorumunu geçtiğimiz dakikalarda X hesabı üzerinden yaptı.
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Deniz Akkaya hakkında sosyal medya platformu Twitter üzerinden kızının vesayet davasına bakan hakim hakkında yaptığı hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz saatlerde gözaltı kararı verildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Akkaya'dan konuya dair ilk yorum ise geçtiğimiz dakikalarda geldi.
Akkaya, "Bir hakimim iki dudağı arasında kararlar alınıyor ise bu ülkede bitmişiz. Herkes neden bu kadar heyecanlı,gereken hukuki süreci işletiriz. Reddi hakim yaptığımız hakimdir bu olayın baş kahramanı. İstiyorlar ki her şey saman altından götürülsün." açıklamalarında bulundu.
İşte Deniz Akkaya'nın açıklamaları 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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