Capri Tatili Başına İş Açtı: Ticaret Bakanlığı'ndan Sibil Çetinkaya'ya 550 Bin TL'lik Para Cezası!
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Capri Tatili Başına İş Açtı: Ticaret Bakanlığı'ndan Sibil Çetinkaya'ya 550 Bin TL'lik Para Cezası!
Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre bir alkol firması tarafından arkadaşlarıyla birlikte Capri tatiline davet edilen Çetinkaya'nın paylaşımları başına iş açtı. Üç günlük tatili boyunca alkollü içeceği markası görünecek şekilde paylaşan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 Bin TL'lik ceza kesildi.
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Son dönemlerin en popüler fenomenlerinden biri olan Sibil Çetinkaya'yı mutlaka tanıyanlarınız vardır. Çetinkaya, paylaşımları ile sık sık gündemimize gelen isimlerden bir tanesi.
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Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisiyle de çok konuşulan Sibil Çetinkaya geçtiğimiz saatlerde bambaşka bir konu ile gündemimize düştü.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre bir alkol firması tarafından arkadaşlarıyla birlikte Capri tatiline davet edilen Çetinkaya'nın paylaşımları başına iş açtı.
Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi isimlerle birlikte üç günlük tatili boyunca alkollü içeceği markası görünecek şekilde paylaşan ve paylaşımlarına reklam etiketi koymayan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 Bin TL'lik ceza kesildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hakkında 550 bin 59 TL ceza kesilen Çetinkaya'nın cezaya itiraz edip etmeyeceği şu an için bilinmiyor.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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