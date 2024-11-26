Capri Tatili Başına İş Açtı: Ticaret Bakanlığı'ndan Sibil Çetinkaya'ya 550 Bin TL'lik Para Cezası!

Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre bir alkol firması tarafından arkadaşlarıyla birlikte Capri tatiline davet edilen Çetinkaya'nın paylaşımları başına iş açtı. Üç günlük tatili boyunca alkollü içeceği markası görünecek şekilde paylaşan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 Bin TL'lik ceza kesildi.